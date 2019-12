Pasiskundęs, kad šeimyniniai džiaugsmai užgožė vyriškus, sulaukė palaikymo: tu ne vienas, brolau

O psichoterapeutas Andrius Kaluginas tvirtina, kad moteriai reikia išjungti „tobulos mamytės“ vaidmenį ir atsigręžti į tai, kad jų šeima yra ne trys, o keturi žmonės.

Moteris nebenori sekso, vyras lieja nusivylimą: jaučiuosi kažkoks maniakas

„Tegu tai būna šauksmas į tyrus, bet daugiau taip negaliu“, – teigė laišką DELFI parašęs vyras, kuris pasidalijo savo istorija: gimus vaikui intymūs santykiai su žmona ėmė retėti, o gimus antram – iš viso dingo.

„Viskas prasidėjo po antro vaiko gimimo. Tiksliau, po pirmo – lytiniai santykiai sumažėjo iki karto per savaitę, tada – per mėnesį ir galiausiai „per šventes“. Laimė, bent tiek, – savo istoriją pasakoja vyras. – Gimus antram vaikui žmona buvo nepaprastai laiminga, nešiojau ją ant rankų, visiems džiaugėmės, kad pasiekėme kažkada juokais ištartą tikslą – turėti berniuką ir mergaitę... Deja, atėjus šeimyniniams džiaugsmams, vyriški išėjo. Po trejų metų celibato aš, pasakysiu tiesiai, ėmiau laipioti sienomis ir kelti žmonai ultimatumus. Aišku, ir anksčiau mėtydavau užuominas, bet kartą trūko plionkė.“

Vyras teigia, kad kivirčo metu iš žmonos lūpų išgirdo bjaurių epitetų: iškrypęs ir panašiai.

„Mano klausimas: ką daryti? Aš myliu savo žmoną. Kartu ištvėrėme ir šilto, ir šalto. Noriu mylėtis su ja. Atsiprašau. Labai atsiprašau. Gal man išgerti antidepresantų – ir nuotaika pakiltų, ir kai kas visam laikui nusileistų?“ – tęsė vyras.

Jis tvirtina, kad bando išsilieti ir darbe, ir sporto salėje, tačiau, jo teigimu, to neužtenka.

Sulaukė kitų vyrų pritarimo: tu ne vienas, broli

Savo istorija DELFI portale pasidalijęs vyras sulaukė skaitytojų palaikymo. Ne vienas vyras tvirtino, kad susiduria su ta pačia problema.

„Skaičiau ir galvojau, kad čia aš parašiau. Man trisdešimt metų, neseniai gimė antras vaikas. Turime mergaitę ir berniuką. Po pirmojo vaiko, pasikeitus lytiniam gyvenimui (arba kaip pats rašai – „tik per šventes“ ar vieną kartą per savaitę), galvojau, kiek aš dar taip tempsiu ir ar gali būti blogiau. Pasirodo, įmanoma, – vyro laišką komentavo DELFI skaitytojas. – Atsiradus antram vaikui sekso iš viso nėra.“

DELFI skaitytojas tvirtino, kad nė nepamena, kada paskutinį kartą mylėjosi su žmona. „Myliu žmoną, viskas gerai, bet neįsivaizduoju, kiek dar galima tempti be sekso, – tvirtino skaitytojas. – Bet ir pati po vaikų pasidarė kažkokia visai neseksuali, apatiniai vos ne iš močiutės stalčiaus. Jokio noro pasistengti dėl vyro, seksualiau atrodyti ar kokią laisvą minutę kažką nuveikti.“

Skaitytojas tvirtino, kad nesijaučia nepatrauklus, todėl tiki, kad lengvai susirastų, su kuo „nueiti į šoną“, tačiau teigia, kad nenori ardyti šeimos dėl vienkartinio nuotykio.

„Ką aš galiu pasakyti, ne tu vienas, o Broli“, – savo istoriją pasakojusiam vyrui pritarė dar vienas DELFI skaitytojas. „Pas mane lygiai tas pats. Po pirmo vaiko dar kažkaip kažkada, paskui kaip sakoma „tik per šventes“, o po antro vaiko seksui buvo pasakyta „viso gero“. Iš principo net ir fiziškai nėra kada tą padaryti, bet ištaikyti kažkaip, manau, vyrams gautųsi. Bet žmonelei net užuominų negaliu pasakyti, nes atšauna: tau tik tas rūpi, nieko aš nenoriu, oi, man skaudės, dabar tas, dabar anas, – pasakojo DELFI skaitytojas. – Nepykite, bet o kas nuvaro vyrus pas prostitutes? Ar ne jūs pačios?“

„Taip gyvena mažiausiai trečdalis visų vyrų, – tvirtino dar vienas DELFI skaitytojas. – Jei vyras nebenori daugiau vaikų, tai absoliučiai daugeliu atvejų dėl to, kad žmona vienerius ar dvejus metus po vaiko gimimo į vyrą žiūri kaip į sesę: rodyk dėmesį, apkabink, paglostyk, padėk, bet apie tai, kad tu turi penį, ji pamiršta. Faktiškai ją ištinka tam tikros rūšies amnezija, kurios ypatybė yra ta, kad ištrina tik tai, kas susiję su jos vyro seksualumu.“

Vis dėlto, DELFI skaitytojas pripažino, kad „tokia moterų prigimtis“. „Kai ji yra mama, ji yra mama. Taškas. Taip veikia jos kūnas ir racionalių sprendimų čia nėra“, – tvirtino vyras.

Tačiau santykių ekspertai ir psichoterapeutai nėra tokie kategoriški.

Santykių ekspertas: daugeliui vyrų būna šokas, nes jie nežino

Santykių ekspertas Darius Ražauskas DELFI tvirtino, kad tai – labai dažna problema, apie kurią, nors jau ir XXI amžius, vis dar vengiama kalbėti.

„Žinoma, reiktų žiūrėti asmeniškai, pagal asmenybes. Nes skiriasi asmenybių tipai, – kalbėjo D. Ražauskas, tačiau pridūrė, kad yra ir bendrų patarimų, kuriuos vertėtų žinoti visiems. – Pirmiausia – žinojimas. Daugeliui vyrų būna visiškas šokas, nes jie nesitiki, nelaukia, nežino ir neįsivaizduoja, kad kai atsiranda vienas ar antras vaikas, daugeliui moterų natūraliai turi sumažėti potraukis lytiniams santykiams. Ypač, jei vaikas dar mažas, jei dar maitinamas krūtimi. Ypač, jei tarp vaikų tarpai nedideli ir jie abu dar maitinami krūtimi.“

Santykių ekspertas tvirtino, kad taip tiesiog užkoduota gamtoje. „Maitinanti moteris turi ir žymiai mažesnę tikimybę pastoti. Daugumai nė mėnesinės neatsinaujina“, – kalbėjo D. Ražauskas.

Santykių ekspertas teigė, kad ši problema labiausiai jautrina vyrus, nes jiems trūksta sekso, o moteriai tai atrodo natūralu.

Tad ką daryti vyrams? „Pirmiausia reikia žinių, nes vyrai, kurie to nežino, padaro iš to skandalą ir situaciją dar pablogina, – pasakojo D. Ražauskas ir pridūrė, kad tokiu metu vyrui reikia įdėti pastangų. – Moterį reikia sudominti, užvesti, pritraukti. Čia reikia vyro pastangų: siurprizų be progų, dovanų be progos, gėlių, daugiau dėmesio, švelnumo, masažų ir viso kito.“

D. Ražauskas vardijo, kad vyrai moterims skiria mažai dėmesio, nes tiesiog to nemoko nei darželyje, nei mokykloje. „Susidaręs ryšys su vaiku iš pirmos vietos išstumia vyrą, – teigė D. Ražauskas. – Kūdikis būna pirmoje vietoje. Iš gamtos požiūrio viskas teisinga, bet vyro ego tam būna neparuoštas, nesitiki, kad staiga jis taps ne toks svarbus, sekso sumažės, moteris bus ne tokia aistringa ir visa kita. Vyrai nenusiteikę, kad jiems reikės dirbti dėl to ir tiesiog apkaltina moterį.“

Beje, eksperto teigimu, yra moterų, kurioms trauka nesumažėja, tačiau vaikas tiesiog atima daug jėgų. „Vyrams atrodo, kad va mama sėdi namie su vaiku, nieko neveikia, turbūt pailsėjusi. Bet tai žymiai sunkesnis darbas nei prie kompiuterio ar koks fizinis. Būti su vaiku – daug sunkesnis ir sekinantis darbas, moteris išsenka psichologiškai. O ji gali norėti lytinių santykių tada, kai yra laiminga ir pailsėjusi“, – kalbėjo D. Ražauskas.

Ekspertas vardijo, kad vyrai turėtų stengtis dėl to, kad moteris būtų ir laiminga, ir pailsėjusi: kartais vyras turėtų pabūti su vaiku, žmona turi turėti laiko ir draugėms, ir grožio procedūroms. Dar vienas „receptas“ vyrams – surasti pusdieniui auklę ar suorganizuoti, kad vaiką pažiūrėtų močiutė, kad jis galėtų žmoną pasikviesti vakarienės ar tiesiog pabūtų dviese kartu.

O ar gali būti atvirkščiai? Ar po vaikų gimimo gali sumažėti vyrų potraukis žmonoms? „Labai retais atvejais, – teigė D. Ražauskas ir pridūrė, kad apskritai didžiojoje dalyje šeimų vyrai yra tie, kurių potraukis intymiam gyvenimui didesnis. – Labai retai, vienoje ir dvidešimties ar trisdešimties šeimų, viskas atvirkščiai, kur taip biologiškai susiformavę, kad moteris žymiai labiau nori lytinių santykių. Tad natūralu, kad vyrai moterų nori labiau ir dažniau.“

Eksperto teigimu, dėl to būtina išmokti atrasti kompromisą. „Jei bus tiek, kiek nori klasikinis vyras, bus taip, kaip sako mano klientės: „Ražauskai, jaučiuosi kaip skalbimo mašina“. Kodėl? Todėl, kad lytiniai santykiai būna daug dažniau, nei jai norisi“, – kalbėjo D. Ražauskas.

Beje, santykių eksperto teigimu, moterų noras silpnėja ne tik susilaukus vaikų, o ir dėl patiriamo streso, įtempto darbo ir nuovargio.

Ką daryti?

„Pirmas dalykas – kalbėtis. Jam reikia suprasti, kad jai nesinori, o ne jį čia specialiai erzina, – kalbėjo D. Ražauskas. – Moterys yra jautrios ir gana nuovokios tokiuose klausimuose. Ji suvokia, kad jį kankina. Užtenka giliai išsikalbėti, dažnai nereikia kažkokio tarpininko: mentoriaus ar psichoterapeuto.“

Lytiniai santykiai, anot specialisto, yra svarbus klausimas, kurį reikia subalansuoti. „Todėl kažkuriuo metu moteriai reikia nusileisti, kažkuriuo metu – vyrui. Jie turi išmokti balansuoti, o pirmiausia – pradėti apie tai kalbėtis“, – kalbėjo D. Ružinskas ir pridūrė, kad kai kurioms poroms padeda ir knygos bei įvardijo kelias: Marko Gungoro „Per juokus į geresnę santuoką“ bei Gary Čapmano „Meilė santuokoje“.

D. Ražauskas neslepia – jei ši problema neišsprendžiama, santuoka gali pasibaigti skyrybomis arba neištikimybe. „Reikia užbėgti už akių visai šiai istorijai, – tvirtino D. Ražauskas ir pridūrė, kad rasti kompromisą reikia. – Moteriai irgi svarbu nesijausti išnaudojamai ir privartaujamai.“

Santykių ekspertas neteisino vyrų. Jo teigimu, lietuviai per mažai rodo dėmesio, per retai sako komplimentus, per retai prisipažįsta ir meilėje.

„Kai klausiu, ar dažnai žmonai padarai siurprizų, atsako: dažnai. Kai pradeda skaičiuoti, tai gimtadienis, Kalėdos, Valentino diena ir kokios nors vestuvių metinės. Bet iš anksto žinomos datos moters pasąmonėje nesiskaičiuoja, nes tomis progomis ir šiaip vyras turi pasistengti ką nors paorganizuoti, – tvirtino santykių ekspertas. – Suprantu, kad šiuolaikiniai vyrai daug dirba, yra užsiėmę, daro karjeras ir visa kita, bet reikia suprasti, kad jei nebus laimingos ir subalansuotos šeimos, nebus pilnatvės. Tam reikia skirti dėmesio.“

Psichoterapeutas: svarbiausia išvengti kraštutinių priemonių

Psichoterapeutas A. Kaluginas tvirtina, kad skaitytojas akivaizdžiai yra neviltyje, deja, jis antrina ir D. Ražausko mintį, kad tokių atvejų yra daugybė.

„Skaitytojo laiškas labai jautrus ir „garsus“. Jis neviltyje. Santykiai šlyja. Nesutarimai tik didėja. Viskas sukasi tarsi užburtame, ydingame rate, iš kurio, atrodo, nėra jokių šansų išsivaduoti, – teigė A. Kaluginas. – Deja, tokios ir panašios situacijos yra tikrai dažnos.“

A. Kaluginas vardijo, kokios gali būti to priežastys: pogimdyminė depresija, fiziologinės problemos, ūmus dėmesio deficitas, nuovargis, išsekimas, negebėjimas susikalbėti ir panašiai.

„Būtų svarbu jas išsiaiškinti bei išgvildenti. Nes tada būtų aiškiau, ką ir kaip reiktų keisti, – apie problemos priežastis kalbėjo psichoterapeutas. – Išsiaiškinti tikrąsias priežastis gali patys sutuoktiniai tarpusavyje, o gali padėti artimieji ar kvalifikuotas santykių psichologas. Tačiau dažniausiai tokius atvejus vienija bendras algoritmas: skirtingi lūkesčiai ir jų atliepimas.“

A. Kaluginas pasidalijo patarimais, ką daryti, tačiau pridūrė, kad patarimai tik bendriniai, nes kiekviena situacija yra unikali. Žmonai psichoterapeutas patarė liautis ignoruoti: „Liautis žeminti savo vyrą ir agresyviai ignoruoti jo natūralius poreikius. Jokiu būdu negalima menkinti to, kas jam yra svarbu santykiuose“.

A. Kaluginas tvirtina, kad moteriai reikia „išjungti „tobulos mamytės“ vaidmenį ir atsigręžti į tai, kad jų šeima yra ne 3, o 4 žmonės, iš kurių kiekvienas vertas dėmesio ir meilės“. Specialisto teigimu, būtina siekti išsaugoti, o ne griauti šeimą.

Andrius Kaluginas Svarbiausia, ko reikia šitai porai – išgirsti vienas kitą ir rasti tinkamus būdus atliepti.

Beje, jei pora tarpusavyje neranda kompromisų, reikia ieškoti specialistų pagalbos.

O ką daryti vyrui? „Liautis „spausti“ savo žmoną ir reikalauti to, ko ji duoti kol kas negali“, – tvirtino A. Kaluginas ir pridūrė, kad vyras turi susidėlioti su žmona galimybių planą, toliau rodyti dėmesį ir švelnumą, tik kurį laiką – be seksualinių ketinimų, o liečiams, glostant, bučiuojant, sakant komplimentus ir panašiai.

A. Kalugino teigimu, reikia „mažinti bendrą įtampą namuose“, o tam gali padėti ramūs vakarai, bendros namų ūkio veiklos, dėmesingumas ir pagalba vienas kitam ir panašiai.

Beje, jo teigimu, būtina vengti kraštutinių priemonių: skyrybų ar kitų moterų.

„Svarbiausia, ko reikia šitai porai – išgirsti vienas kitą ir rasti tinkamus būdus atliepti“, – tvirtino psichoterapeutas.