Šis VSAT pareigūnų neįleistų užsieniečių skaičius – 281 – yra antras pagal dydį šiemet nuo rugpjūčio 2 d., kai pasieniečiai teisėtai gali nepriimti iš Baltarusijos einančių migrantų. Didesnis neįleistų per parą skaičius buvo tik rugpjūčio 4 d. – 321.

Pirmadienį VSAT pareigūnai neįleido 73 iš Baltarusijos ėjusių migrantų, sekmadienį – 97, šeštadienį – 98, penktadienį – 126, ketvirtadienį – 58, trečiadienį – 87.

Antradienį vakare ties Druskininkų savivaldybe Baltarusijos pusėje prie sienos buvo iššauta apie 20 pavienių šūvių.

Popiet pasieniečiai Medininkų kontrolės punkte tikrino iš Baltarusijos įvažiavusio maršrutinio autobuso Minskas–Vilnius keleivių dokumentus. Irako pilietė pateikė savo šalies pasą ir esą jos vardu išduotą leidimą gyventi Vokietijoje. Šis dokumentas irakietei turėjo suteikti teisę į Šengeno erdvę patekti be vizos. Pasieniečiai nustatė, kad vokiškas leidimas yra visiška klastotė. Be to, VSAT pareigūnai išsiaiškino, kad irakietės pase buvę Belgijos ir Vokietijos atvykimo bei išvykimo spaudai irgi yra suklastoti.

Užsienietė neįleista į Lietuvą ir grįžo į Baltarusiją.

Nuo rugpjūčio pradžios, kai pasieniečiai įgijo teisę neįleisti draudžiamose vietose iš Baltarusijos einančių užsieniečių, jų į Lietuvą nepateko 6298 (vidurnakčio iš antradienio į trečiadienį duomenys).

Tarnybinių ginklų Lietuvos pasieniečiams ir jiems talkinantiems kariams praėjusią parą pasienyje panaudoti neteko.

Sienos kontrolė Lietuvos pusėje vykdoma sustiprintu režimu.