Pasieniečiai sulaikė dar 131 migrantą, sulaikytųjų liepą skaičius perkopė 2 tūkst.

Sekmadienį vienoje iš netoli Druskininkų savivaldybės Latežerio kaimo sulaikytų migrantų grupių buvo 17 asmenų. Vieni turėjo Irako piliečių dokumentus, kiti buvo be jų, bet irgi vėliau prisistatė irakiečiais. Sulaikymo metu 2 vyrai iš šios grupės nepakluso teisėtiems pasieniečių reikalavimams ir bandė bėgti.

Juos VSAT pareigūnai ir kartu patruliavęs tarnybinis belgų aviganis Iksas prisivijo. Sulaikymo metu vienas irakietis bandė Iksui įspirti ir trenkti ranka. Ją gindamasis belgų aviganis krimstelėjo. Abu bėglius, kurie ir toliau nenorėjo vykdyti nurodymų, VSAT pareigūnai jėga suguldė ant žemės ir surakino antrankiais. Sulaikytas užsienietis dėl šuns įkandimo medikų pagalbos atsisakė.

Be to, sekmadienį Kabelių ir Druskininkų užkardų teritorijose apgyvendinti migrantai sukėlė tarpusavio konfliktus. Kabeliuose, pirminiais duomenimis, užkardos teritorijoje pastatytame angare gyvenantys užsieniečiai susiginčijo dėl kultūrinių ir religinių priežasčių. Raminti maždaug apie 40 konfliktavusių migrantų buvo skubiai pasitelkti ne tik šios užkardos pasieniečiai, bet atskubėjo patruliai ir iš gretimų užkardų.

Druskininkų pasieniečiams ir jiems talkinantiems Viešojo saugumo tarnybos pareigūnams teko raminti Švendubrės upių pasienio kontrolės punkto teritorijoje pastatytame palapinių miestelyje gyvenančius migrantus. Apie 60 užsieniečių sukėlė konfliktą dėl vietų palapinėse – atsirado nemažai nepatenkintųjų dėl to, kas ir su kuo turi gyventi vienoje erdvėje.

Sekmadienį sulaikytiems migrantams bus atliekami testai dėl COVID-19, o iki rezultatų gavimo šie asmenys yra izoliuoti. Įvykių aplinkybės tikslinamos, vyksta tyrimai. Apie pasiprašiusius prieglobsčio asmenis informuotas Migracijos departamentas, kuris nagrinėja tokius prašymus.

Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos iki vidurnakčio iš sekmadienio į pirmadienį bandė patekti 2 730 neteisėtų migrantų. Šis skaičius yra 34 kartus didesnis, nei buvo per visus 2020 metus. Pernai visame Lietuvos pasienyje sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019 m.

pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 m. – 104, 2017 m. – 72.

Šią liepą pasieniečiai sulaikė 2 070 migrantų. Birželį tokių buvo 473, gegužę – 77, balandį – 70, o kovą – 8.

Tarp šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikytųjų daugiausia yra Irako piliečių ar jais prisistačiusių užsieniečių – 1 631. Taip pat sulaikyti 191 Kongo, 129 Kamerūno, 81 Irano, 78 Gvinėjos, po 77 Afganistano, Rusijos ir Sirijos bei kitų šalių piliečiai.

Nuo metų pradžios, pirminiais duomenimis, daugiausia migrantų sulaikyta Druskininkų savivaldybės ribose – 631. Šalčininkų rajone sulaikyti 599 neteisėtai iš Baltarusijos patekę užsieniečiai, Varėnos – 532, Ignalinos – 421, Švenčionių – 284, Lazdijų – 157.

Didelė dalis sulaikytųjų per Lietuvą siekia patekti į Vakarų Europos valstybes.

Labai išaugus tokių atvejų skaičiui VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams pagalbon atėjo pajėgos iš kitų Lietuvos institucijų, tarp jų kariuomenės, taip pat Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX bei Estijos pareigūnai.