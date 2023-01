Parlamentaras nepasiduoda: vėl grįš prie kartą jau atmestos idėjos

Seimo narys mano, kad sveikatos gerinimo atostogos galėtų paskatinti žmones labiau rūpintis savo sveikata. „Ligų prevencija yra naudinga ne tik pačiam žmogui, bet ir valstybei, kuriai ateityje nereikės skirti didelių lėšų užsitęsusių, laiku nediagnozuotų ligų gydymui“, – įsitikinęs L Jonauskas.

Darbo kodekso pataisų pateikimo metu kai kurie Seimo nariai pažėrė kritikos projektui, kad darbuotojas sveikatos gerinimo atostogas išnaudos netikslingai, tiesiog gulėjimui ant sofos ar atsigavimui po audringo vakarėlio.

Anot L. Jonausko, nei Seimo nariai, nei darbdavys neturi kištis į tai, kur darbuotojai išnaudos papildomas 5 dienų atostogas.

„Nei Seimo nariai, nei darbdaviai neturi teisės reguliuoti ir kontroliuoti, ką žmonės veikia per savo atostogas. Juk neuždrausime žmonėms per atostogas remontuoti namus ir atlikti kitus buities darbus, lankytis pas gydytojus? Dažnas vyresnio amžiaus žmogus taip ir daro – aukoja savo poilsiui skirtas atostogų dienas vizitams pas odontologus ir kitus specialistus, nes darbo dieną, po darbo valandų pas juos patekti negali. Darbo kodekso pataisos, kurios įteisintų 5 apmokamas laisvas dienas per metus, būtent ir skirtos tam, kad žmonės turėtų papildomų laisvadienių sveikatos gerinimui ir jas galėtų naudoti tiesiog ramiam pabuvimui namuose, meditacijos stovykloje, sporto treniruotėse, dantų taisymui, ar tiesiog gulėjimui namuose dėl migrenos priepuolio“, – Eltai sakė L. Jonauskas.

Anot parlamentaro, Lietuvos gyventojai turi vienas trumpiausių atostogų Europos Sąjungoje, kurias dažnai išnaudoja ne poilsiui, o sveikatos priežiūrai.

„Profesinės sąjungos dažnai kalba, kad Lietuvos darbuotojai dirba per daug. Anksčiau turėjome 28 dienų atostogas, tačiau pakeitus Darbo kodeksą, liko įtvirtintos 20 darbo dienų atostogos. Tai – vienos trumpiausių atostogų Europos Sąjungoje, kurias dažnai gyventojai neišnaudoja tikram poilsiui. Jas naudoja dantų tvarkymui ar kitokiam sveikatinimui, todėl ir atsirado sprendimas įteisinti atskiras – sveikatos gerinimo atostogas“, – teigia L. Jonauskas.

Kaip primena ELTA, pernai lapkričio 10 d. Seimas nepritarė parlamentaro L. Jonausko siūlymui darbuotojams per metus suteikti 5 dienas apmokamų sveikatos gerinimo atostogų. Už tai numatančias Darbo kodekso pataisas po pateikimo balsavo 45 Seimo nariai, prieš buvo 21, susilaikė 45 parlamentarai. Nors projektas nesulaukė parlamentarų pritarimo po pateikimo, jis nebuvo atmestas, bet grąžintas iniciatoriams tobulinti.

Siūlomas projektas numatė, kad „sveikatos gerinimo atostogos – laisvas nuo darbo laikas, suteikiamas darbuotojui jo prašymu sveikatai gerinti. Už sveikatos gerinimo atostogas darbuotojams mokamas vidutinis darbo užmokestis“.

Jeigu Seimas būtų pritaręs, teisė pasinaudoti dalimi sveikatos gerinimo atostogų atsirastų darbuotojui, kuris nepertraukiamai dirba 3 mėnesius. Sveikatos gerinimo atostogų pakeisti pinigine kompensacija būtų draudžiama.