„Noras padėti artimam žmogui išvengti administracinės atsakomybės gali „kainuoti“ baudžiamąją atsakomybę – faktai apie melagingą liudijimą išaiškėja, o tada jau reikia atsakyti pagal įstatymą“, – teigė Vilniaus apygardos vyriausiajam prokurorui apie nepilnamečio motinos ir patėvio galimai padarytą nusikaltimą pranešęs Vilniaus apygardos teismo teisėjas Mindaugas Povilanskas.

Anot jo, nepilnamečio byloje parodymus davę liudytojai buvo įspėti dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą, jiems raštu ir žodžiu buvo išaiškinta teisė atsisakyti liudyti apie savo šeimos narį, tačiau jie atsisakė šia galimybe pasinaudoti ir tyčia klaidino teismą. Už melagingų parodymų davimą baudžiamasis įstatymas numato viešųjų darbų arba baudos, arba laisvės apribojimo, arba arešto, arba laisvės atėmimo iki dvejų metų bausmę.

Nemalonumų neišvengė ir nepilnametis – 17 metų vilnietis buvo nubaustas už tai, kad neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonių sėdo prie automobilio „Volkswagen T-Roc“ vairo ir važiuodamas nepasirinko saugaus greičio, nuvažiavo nuo kelio, sugadino kelio ženklą ir automobilį. Už tai jam buvo skirta 550 eurų bauda bei draudimas vairuoti 10 mėnesių. Bet tai – ne vieninteliai nepilnamečio nemalonumai – teisme jam yra iškelta civilinė byla, kurioje reikalaujama atlyginti beveik 16 tūkst. Eur padarytą žalą.

Automobilis, prie kurio vairo sėdo nepilnametis, jam net nepriklausė – transporto priemonė buvo registruota vienos bendrovės vardu, ją jaunuolis pasisavino neteisėtai. Dėl to jam buvo iškelta baudžiamoji byla, tačiau galop Vilniaus apylinkės prokuratūra nutarė ikiteisminį tyrimą nutraukti – nenustatyta, kad nepilnametis neturėjo tyčios pasisavinti automobilį, nes juo tenorėjo tik pasivažinėti, planavo jį vėliau palikti gatvėje.

Ir tai jau buvo ne pirmas kartas, kai jaunuolis sėdo į svetimą transporto priemonę – ir anksčiau jam buvo keliamos baudžiamosios bylos, tačiau teismo jos taip ir nepasiekdavo. Nūtent todėl nebaudžiamas jautęsis nepilnametis ir toliau siautėdavo, tik šįkart jo kelionė pridarė jam didelių nemalonumų.

Į svetimą visureigį sėdęs jaunuolis eismo įvykį sukėlė Vilniuje, O. Milašiaus gatvėje – nuvažiavęs nuo kelio jis transporto priemonę apgadino, o pats iš avarijos vietos pasišalino. Bet taip skubėjo, kad automobilio salone paliko ausines. Vėliau jas apžiūrėjo ekspertai – ant jų rastas genotipas sutapo su nepilnamečio genotipu. Jo duomenis ekspertai turėjo iš anksčiau, aiškindamiesi galimas automobilių vagystes. Be to, taip pat buvo nustatyta, kad mobiliojo ryšio telefonas, kuriuo šis naudojosi, tuo metu buvo vietoje, kur įvyko eismo įvykis.

Asociatyvi nuotrauka © DELFI / Rokas Tenys

Ikiteisminio tyrimo metu nepilnametis savo pozicijos neišsakė, o vėliau, kai tyrimas buvo nutrauktas ir surašytas administracinio nusižengimo protokolas, jis pareiškė, kad nieko neatsimena. Ir tik tuomet, kai už padarytą pažeidimą buvo skirta bauda, jaunuolis iškėlė versiją, kad esą tuomet, kai visureigis pateko į avariją, jis niekaip negalėjo jame būti, nes tą vakarą kartu su motina ir šios draugu buvo išvykę į kapines. Jis taip pat nurodė, kad ausines ir mobiliojo ryšio telefoną priše kelias dienas buvo pametęs miesto centre.

Tokios pozicijos nepilnametis laikėsi ir teismo posėdyje, kuriame buvo nagrinėjamas jo skundas dėl policijos priimto nutarimo.

„Jokio automobilio neėmiau, tą dieną su tėvais buvau kapinėse“, – sakė jis. Ir pridūrė, kad iki šiol neturi įgijęs vairuotojo pažymėjimo ir esą net nemoka vairuoti transporto priemonių.

Ginti savo sūnaus stojo ir šio motina bei jos sutuoktinis, patikinę, kad tikrai nepilnametis tą vakarą su jais buvo išvykęs į kapines, o vėliau kartu sugrįžo į namus, todėl padaryti to, kuo yra kaltinamas, niekaip negalėjo.

„Žinau, kad mano sūnus yra baustas administracine tvarka, keli protokolai yra už automobilio vagystę, jo sudaužymą, gal net keturių automobilių vairavimą ir alkoholinių gėrimų vartojimą – man, kaip mamai, už tai yra atsakomybė“, – teismo posėdyje ji taip pat pridūrė, kad jos sūnus ne pirmą kartą pameta telefoną, todėl esą nieko keisto, jog taip nutiko ir tąkart.

Tuo metu Vilniaus apskrities policijos pareigūnai tikino, kad tyrimo metu buvo surinkta pakankamai duomenų, patvirtinančių nepilnamečio kaltę – juk ant ausinių, rastų nuvarytame naujame visureigyje, buvo nepilnamečio DNR, jie niekam kitam negali priklausyti, be to, įvykio metu automobilyje buvo vienas asmuo.

Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė, kad policija pagrįstai nubaudė nepilnametį – dėl jo kaltės nekilo jokių abejonių. Anot teismo, tai ne pirmas kartas, kai nepilnametis taip elgiasi, dėl to buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, bet jie būdavo nutraukiami, nes šis turėdavo tikslą transporto priemone pasivažinėti, o ne ją pasisavinti.

Tačiau nepilnametis ir jam atstovaujantis advokatas su tokiu teismo verdiktu nesutiko – jį apskundė apeliacine tvarka ir nurodė, kad esą buvo pažeista ne tik nekaltumo prezumpcija, bet ir teisė į gynybą. Anot jaunuolio gynėjo, teismas nevertino aplinkybių, kad prieš įvykį nepilnametis buvo pametęs telefoną ir ausines, o jo parodymų esą net nevertino, tik palaikė gynybine versija, taip pat nepatikėjo ir šio tėvų parodymais.

„Teismas šiuos parodymus įvertino tik kaip norą išvengti atsakomybės, jais nesivadovavo ir neatliko gilesnio tyrimo“, – advokatas pabrėžė, kad taip buvo suvaržyta teisė į gynybą.

Vilniaus apygardos teismas iš policijos išsireikalavo nutraukto ikiteisminio tyrimo medžiagą ir padarė išvadas, kurios ir vėl buvo nepalankios nepilnamečiui, be to, nutarė prokurorą informuoti apie galimą šio tėvų padarytą nusikaltimą – melagingų parodymų davimą.

Kaip nutartyje pažymėjo teisėjas M. Povilanskas, anksčiau nepilnamečiui buvo nutraukti net keturi ikiteisminiai tyrimai dėl automobilių vagysčių.

Mindaugas Povilanskas © TEISMAI.LT

„Versiją, kad nagrinėjamo įvykio metu buvo su mama ir patėviu kapinėse, o sau priklausančias ausines (kurios rastos eismo įvykį sukėlusiame automobilyje „VW T-Roc“ ir ant kurių rasti jo biologiniai pėdsakai) bei telefoną pametė dar iki nagrinėjimo įvykio, jis iškėlė tik apylinkės teismui teikdamas skundą dėl policijos skundžiamo nutarimo“, – teisėjas pažymėjo, kad aplinkybes, jog nepilnametis eismo įvykio metu buvo kitoje vietoje su kitais asmenimis jaunuolis nurodė tik tada, kai sulaukė jam nepalankių sprendimų. Vienas jų – policijoje iškelta administracinio nusižengimo byla, kita – draudimo bendrovė teisme iškėlė bylą dėl žalos atlyginimo sugadinant automobilį. Ši byla kol kas yra sustabdyta, teismas laukė, kol bus baigtas procesas administracinio nusižengimo byloje.

Anot teismo, nepilnamečio motinos ir šios sutuoktinio parodymai, kad tuo metu jie visi tryse buvo kapinėse, yra nelogiški ir net prieštarauja paties paauglio parodymams bei faktinėms aplinkybėms, be to, jie yra suinteresuoti, kad sūnus išvengtų atsakomybės.

Teismas pabrėžė, kad motina teisme aiškino, jog šios sūnus nemoka vairuoti transporto priemonių, tačiau tuo pačiu sau prieštaravo teigdama, kad šis ne kartą buvo nuvaręs svetimą automobilį. Be to, teismas savo iniciatyva patikrino, už ką anksčiau buvo baustas nepilnametis ir nustatė, kad tuo metu, kai šis esą su tėvais buvo kapinėse, Vilniuje įkliuvo kontrolieriams važiuojantis be pažymėto bilieto viešuoju transportu.

„Akivaizdu, kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens parodymai laikytini jo gynybine versija, siekiant išvengti administracinės atsakomybės“, – pabrėžė teisėjas M. Povilanskas.

Teismas taip atkreipė dėmesį, kad policijos pareigūnai nepilnamečiui skyrė pernelyg švelnią baudą, tačiau jos didinti jau negalima, nes to policija nereikalavo, o pabloginti jo padėties jau nebegalima.