O kai paaiškėjo, kad suklydo ir be jokio pagrindo pirkėją išvadino vagimi, apsaugininkė jo net neatsiprašė. Atsiprašymo vyras iki šiol nesulaukė ir iš parduotuvės „Lidl“ vadovybės.

„Po šio įvykio man buvo sunku grįžti į šią parduotuvę, nors ji prie namų yra arčiausiai“, – prisipažino parduotuvėje „Lidl“ nukentėjęs pirkėjas.

Dėl to, kad buvo sužalotas parduotuvėje, niekada reikalų su teisėsauga neturėjęs vyras kreipėsi į policiją – apie šį incidentą nei parduotuvės vadovybė, nei apsaugos bendrovė pareigūnams nebuvo pranešę. Vyras tą pačią dieną pagalbos ieškojo ir pas medikus, nes nuo ašarinių dujų perštėjo akys, taip pat savo iniciatyva atliko blaivumo testą – jis patvirtino, kad vyras yra blaivus.

Dėl to, kad pirkėjui be jokios teisėtos priežasties papurkšdama dujų balioniu sukėlė fizinį skausmą, parduotuvėje „Lidl“ dirbusi apsaugos bendrovės „G4S“ darbuotoja Neringa S. buvo patraukta baudžiamojon atsakomybėn – jai iškeltą bylą išnagrinėjusi teisėja Vita Padriezaitė konstatavo, jog nekyla abejonių dėl dabar jau buvusios saugos bendrovės apsaugininkės kaltės.

„Smurtauta buvo parduotuvės kliento atžvilgiu, nesant tam jokios objektyvios būtinybės, panaudojant prieš nukentėjusįjį ašarines dujas, nukreiptas į jį artimu atstumu, parduotuvėje esant ir kitiems pašaliniams asmenims“, – teismo teigimu, Neringos S. veiksmai neabejotinai sukėlė nukentėjusiajam neigiamus išgyvenimus, skausmą bei pažeminimą, kai jis viešoje vietoje buvo nepagrįstai įtariamas vagyste, kurios netgi neketino vykdyti.

Anksčiau neteistai apsaugos darbuotojai teismas skyrė laisvės apribojimo devyniems mėnesiams bausmę. Jos vykdymo metu moteris privalės dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, neišvykti iš gyvenamosios vietos be bausmę vykdančios institucijos žinios bei sudalyvauti elgesio pataisos programose.

Be to, teismas iš nuteistosios nukentėjusiajam priteisė 800 eurų neturtinei žalai atlyginti, taip pat ji privalės padengti ir pirkėjo blaivumo testo atlikimo išlaidas. Dar tūkstantį eurų ji turės sumokėti už nukentėjusiajam suteiktas teisines paslaugas.

Ši byla buvo iškelta po incidento vienoje Kaune esančioje parduotuvėje „Lidl“ – į policiją kreipęsis vyras nurodė, kad buvo užpultas apsaugos darbuotojos.

„Šioje parduotuvėje lankausi dažnai, nes ji yra šalia namų, – teigė jis. – Čia perku tikrai daug, tądien į savo iš namų atsineštą pirkinių krepšį buvau įsidėjęs žuvies, sūrio, o paskui nuėjau prie prie prekių lentynos, kurioje buvo sudėtos akcijinės prekės – pastebėjau sviestą, bet nebuvo nurodyta kaina. Tada pasiklausiau salės darbuotojos, kuri man pasakė, kiek kainuoja – telefonu paskaičiavau sviesto kilogramo kainą. Pamatęs, kad gera kaina, nutariau pasiimti daugiau – įsėdėjau aštuonis pakelius. Kai ruošiausi eiti toliau apsipirkti, prie manęs pribėgo apsaugos darbuotoja, čiupo už krepšio ir ėmė rėkti, kad esu vagis. Patyriau šoką, nes pirmą kartą gyvenime patekau į tokią situaciją. Pasakiau, kad nesu vagis ir paprašiau nuo manęs atstoti, bet ji nutarė iš manęs atimti pirkinių maišelį – griebė už krepšio ir vis kartojo, kad „žinau, kas tu esi“. Klausiau, ką ji daro, bet ji dar mane bandė kažkur temptis – pasakiau, kad niekur neisiu, o ji ir toliau šaukė, kad aš esu vagis. Tada nusprendžiau eiti link savitarnos kasų, bet ji man neleido, toliau sekė įsikabinusi į mano pirkinių maišelį.“

Vyras tikino, kad iš rankų nepaleido savo iš namų atsinešto maišelio, o incidentą pamatę kiti parduotuvės pirkėjai stojo ginti apsaugos darbuotojos. Ir tai natūralu – juk ši šaukė, kad sulaikė vagį.

„Tada pareikalavau jos nurodyti savo vardą bei pavardę, tačiau ji atsisakė, dėl jos agresyvaus ir neadekvataus elgesio ėmiau ją filmuoti, dėl ko ji ėmė dar labiau siautėti – aiškino, kad negaliu jos filmuoti, – apie neįtikėtiną incidentą parduotuvėje pasakojo pirkėjas. – Po to priėjo kažkoks vyriškis, taip pat dirbantis parduotuvėje, ir bandė iš manęs atimti telefoną, sakė „parodyk šaibas“. Aš pasiūliau eiti į savitarnos kasą, kur galėčiau sumokėti už prekes, nes norėjau atsiskaityti telefone esančia mokėjimo kortele. O apsaugos darbuotoja ir toliau tampė mano pirkinių krepšį ir, kaip supratau, nenorėjo eiti į savitarnos kasą, o tada be jokios priežasties išsitraukė dujų balionėlį ir ėmė man tiesiai į akis purkšti dujas – man ištino akys, jos ašarojo, dėl to patyriau skausmą, negalėjau matyti.“

Vyro teigimu, kaip tik tuo metu į parduotuvę atvažiavo du saugos bendrovės darbuotojai, kurie jį nuvedė į tarnybines patalpas išsiplauti akių: „Man jas labai skaudėjo, negalėjau atsimerkti“.

Jis pažymėjo, kad po incidento nuėjo į savitarnos kasą ir už prekes, kurias buvo susidėjęs į prekių maišelį, sumokėjo beveik 70 eurų.

„Tuo viskas ir baigėsi, apsaugos darbuotojai mane užpuolusiai savo kolegei pasakė, kad „kol neišėjęs iš parduotuvės, tol ne vagis“, po šio incidento parduotuvės darbuotojai neiškvietė nei policijos, nei medikų, bet buvau priverstas į juos kreiptis, nes labai skaudėjo akis – jos tiesiog degė“, – kreipdamasis į teisėsaugą parduotuvės „Lidl“ pirkėjas kaip įrodymą pateikė ne tik mokėjimo kvitą, bet ir du trumpus vaizdo įrašus, kuriuos dar buvo suspėjęs padaryti konflikto su apsaugininke metu.

Baudžiamojon atsakomybėn patraukta bendrovės „G4S“ apsaugos darbuotoja jau yra atleista iš darbo, ji parduotuvėje tebuvo dirbusi kelis mėnesius, tačiau po incidento nukentėjusysis ją ne kartą buvo sutikęs parduotuvėje. Bet nei ji, nei parduotuvės vadovai dėl šmeižto, kai išvadino vagimi, ir sukelto fizinio skausmo, kai į akis papurškė dujų, iki šiol taip ir neatsiprašė. Atsiprašymo vyras neišgirdo ir teisme, kai buvo nagrinėjama baudžiamoji byla.

Tuo metu apsaugos darbuotoja Neringa S. kaltę pripažino tik iš dalies – ji sakė, kad tądien iš parduotuvės pamainos vadovės gavo pranešimą, jog prekybos salėje „yra įtartinas asmuo“. O įtartinas dėl to, kad į krepšį dedasi didelį kiekį vienos rūšies prekių – sviesto, mocarelos sūrio, nugarinės. Šios prekės, anot jos, yra dažnai vagiamos iš parduotuvės.

„Kadangi vyriškis toliau krovėsi prekes, nusprendžiau prie jo prieiti ir sulaikyti, kol jis dar nespėjo praeiti po parduotuvės kasas, nes būdama moteris bijojau, kad asmuo, praėjęs kasas, pradės bėgti ir bus pavogtas parduotuvės turtas bei pati galiu būti sužalota bėgdama paskui vagį, – sakė moteris. – Priėjusi prie vyriškio paėmiau jo prekių maišą už rankenos ir pasakiau, kad jam reikia nueiti iki kasų susimokėti už prekes. Vyriškis taip pat sugriebė maišo rankeną ir jos nepaleido. Tarp mūsų prasidėjo žodinis konfliktas, aš jam pasakiau, kad jis yra vagis ir turi eiti iki kasų susimokėti už prekes.“

Apsaugos darbuotojos teigimu, pirkėjas iš pradžių nesutiko eiti prie kasų, bet vėliau pakeitė poziciją – visą laiką jie abu laikė prekių maišą rankose ir jo nepaleido.

„Kai ėjome prie kasų, tas vyras mane pradėjo vadinti visokiais necenzūriniais žodžiais, o kai buvome netoli kasų, jis pradėjo man grasinti teismais, sakė, kad aš blogai atlieku savo darbą ir išsitraukęs telefoną pradėjo mane filmuoti ir reikalauti, kad jam prisistačiau – nepaleisdamas maišo jis nukreipė telefoną man prie veido ir agresyviai reikalavo prisistatyti, – kalbėjo moteris. – Tada pajutau skausmą rankoje, nes vyriškis vis tempė į save maišą, todė jausdama grėsmę savo pačios saugumui bei apimta streso aš papurškiau vieną kartą vyriškiui į veidą su apsaugos tarnybos išduotomis ašarinėmis dujomis – norėjau, kad šis nuo manęs pagaliau atsitrauktų.“

Asociatyvi nuotrauka © DELFI / Josvydas Elinskas

Anot jos, kaip tik tuo metu į parduotuvę atvažiavo apsaugos ekipažo darbuotojai, kuriuos buvo iškvietusi pamainos vadovė.

„Kol apsaugos darbuotojai kalbėjo su vyriškiu, paėmiau jo krepšį su prekėmis ir padėjau maišo viduje esančias prekes į vidaus patalpas, – tęsė pasakojimą ji. – Paskui, norėdama jam sugrąžinti tuščią prekių maišą atgal vyriškiui, pamačiau, kad apsaugos darbuotojai nusivedė jį pagalbines patalpas, kur jis plovėsi akis vandeniu. Supratau, kad tas asmuo turbūt nėra vagis, todėl jo prekes sudėjau atgal į maišą. Paskui vyriškis nuėjo iki savitarnos kasų, kur susimokėjo už prekes.“

Apsaugos darbuotoja tikino, kad labai apgailestauja dėl tokių savo veiksmų: „Jam dujomis papurškiau apimta streso. Dabar suprantu, kad to asmens vagimi neturėjau vadinti, nes jis tuo metu dar nebuvo nieko pavogęs, tik buvo sukėlęs įtarimą, jog galimai yra vagis.“

Ji taip pat pažymėjo, kad tokį jos elgesį esą išprovokavo pats pirkėjas.

„Kai gresia pavojus turtui ar sveikatai, turiu teisę panaudoti dujų balionėlį, o man tuo metu grėsė pavojus, nes aš parduotuvėje buvau velkama, filmuojama, siekiant surinkti įrodymus, man buvo grasinta teismu, ant manęs šaukė – nukentėjusysis elgėsi agresyviai, siekdamas nukreipti mano dėmesį nuo pirkinių krepšio, pasipelnyti“, – teisme kalbėjo moteris.

Teismas apklausė ir tuometę parduotuvės vadovės asistentę, kuriai pirkėjas buvo sukėlęs įtarimų.

„Parduotuvėje buvo tokia tvarka, kad pastebėjus įtartiną asmenį, paprašoma parduotuvės apsaugos darbuotojo, paimti pirkinių krepšį, o įtarimų kelia tokios situacijos, kai dedamas didelis kiekis sviesto į pirkinių krepšį, – sakė ji. – Dirbdama prekybos salėje pamačiau vyriškį, kuris stovėjo prie sūrio prekių, jis priėjo prie manęs ir paklausė sviesto kainos. Aš jam pasakiau kainą ir jis nuėjo prie „akcijų šaldytuvo“, kuris yra prekybos salės gale. Pamačiusi, kad vyriškis pradėjo greitai dėtis sviestą į savo krepšį, apie 10–15 vienetų, taip pat prieš tai mačiau, kad pas jį krepšyje buvo labai daug sūrio, situacija man pasirodė įtartina, nes prekės, kurias dėjosi vyriškis į maišą, yra labai dažnai vagiamos parduotuvėje. Be to, jis taip pat kažkam rašinėjo telefonu, o dažnai vienas vagis kitam parašo, kad šis būtų prie parduotuvės durų ir būtų pasiruošęs jas praverti, kad būtų galima pabėgti iš parduotuvės su pavogtomis prekėmis. Norėdama, kad būtų sustabdyta galima vagystė, per raciją apsaugos darbuotojos paprašiau pastebėti įtartiną asmenį, kuris dėjosi sviestą į maišą.“

Anot jos, kai apsaugos darbuotoja priėjo prie vyro, iš karto paėmė už jo pirkinių krepšio rankenų.

„Vyriškis jai pasakė „ką čia darot?“, o apsaugos darbuotoja jam sakė „palik maišą, eik iš parduotuvės, nepavyks tau nieko pavogti“, – kalbėjo tuometė parduotuvės vadovės asistentė. – Tada tas vyriškis sugriebė maišą, jo nepaleido ir pradėjo elgtis agresyviai.“

Moteris tikino, kad nuėjusi į tarnybines patalpas paspaudė pavojaus mygtuką, iš karto į parduotuvę buvo išsiųstas saugos bendrovės „G4S“ apsaugos ekipažas.

„Nemačiau to momento, kai apsaugos darbuotoja vyriškiui papurškė dujų, nes tuo metu telefonu kalbėjausi su regiono vadove, tačiau kai grįžau į prekybos salę, jutau ašarinių dujų kvapą“, – liudytoja tikino, jog pirkėjas vartojo necenzūrinius žodžius.

Tačiau to nenustatė teismas, kuris ne tik peržiūrėjo nukentėjusiojo pateiktus, bet ir parduotuvėje įrengtų kamerų vaizdo įrašus. Iš šių vaizdo įrašų paaiškėjo, kad pirkėjas į apsaugos darbuotoją kreipėsi mandagia forma, sakydamas „jūs“, tuo metu moteris jam sakė „tu“. Iš šių vaizdo įrašų matyti, kad pirkėjas ne kartą apsaugos darbuotojos prašė prisistatyti, bet ši kategoriškai atsisakė nurodyti asmens duomenis.

„Jūsų vardas, pavardė, prašau“, – į apsaugininkę kreipėsi pirkėjas, kai ją pradėjo filmuoti. Tada moteris stengėsi slėpti savo veidą nuo kameros – pareiškė, kad „be mano sutikimo tu negali manęs filmuoti“.

„Aš galiu filmuoti, nes čia yra, čia yra visuomeninė vieta, o jūs piktnaudžiaujate savo, savo padėtimi ir meluojate“, – sakė vyras.

Moteris ir vėl bandė slėpti savo veidą, bet tuo metu dešinėje rankoje jau laikė dujų balionėlį.

„Ką jūs čia darote ir meluojate?“ – toliau kalbėjo pirkėjas, kai apsaugos darbuotoja tiesiai prieš telefono kamerą atsuko dujų balionėlį. Ir netrukus iš jo papurškė – įraše matosi iš balionėlio einanti čiurkšlė tiesiai prieš kamerą.

„Kaltinamoji, dirbdama apsaugos darbuotoja, neabejotinai turėjo ir galėjo suvokti tokias savo veiksmų pasekmes bei ašarinių dujų poveikį jų papurškus, juolab artimu atstumu nukentėjusiajam į veidą“, – pažymėjo baudžiamąją bylą išnagrinėjusi teisėja V. Padriezaitė. – Kaip pati nurodė, ašarinių dujų balionėlį laikė rankoje siekdama nukentėjusįjį atgrasyti ir nors ji tvirtino, kad tyčios jam sukelti fizinį skausmą neturėjo, tačiau tokia pozicija vertinama kaip gynybinė versija. Iš nukentėjusiojo pateikto vaizdo įrašo matyti, kad kaltinamoji, laikydama rankoje dujų balionėlį, nusitaikė tiesiai nukentėjusiajam į veidą ir netrukus jį panaudojo siekdama, kad nukentėjusysis atliktų jos pageidaujamą veiksmą – paleistų jos rankose laikomą parduotuvės krepšį. Teismo vertinimu, tai patvirtina, kad kaltinamoji šiuos veiksmus atliko tyčia, nesant tam jokios objektyvios būtinybės.“

Pasak teismo, Neringa S. tyčia papurškė ašarinių dujų nukentėjusiajam, nesant tam jokios realios priežasties ar grėsmės viešoje vietoje, situaciją stebint pašaliniams asmenims, įskaitant ir parduotuvės darbuotojus, nukentėjusiajam neatlikus iš esmės jokių smurtinių veiksmų jos atžvilgiu.

„Vien tai, kad kaltinamoji tvirtino, jog pajuto skausmą, kai nukentėjusysis suėmė jai už rankos riešo, priešingo vertinimo nepaneigia – vaizdo įrašuose neužfiksuotos jokios aplinkybės, kurios leistų spręsti apie tai, kad kaltinamoji dėl nukentėjusiojo veiksmų būtų jutusi fizinį skausmą ir jį akivaizdžiai išreiškusi, – pabrėžė teismas. – Viso įvykio metu ji laikė nukentėjusiajam priklausiusį krepšį su jo išsirinktomis prekėmis, jo nepaleido, neprašė kitų asmenų pagalbos, net ir jiems priėjus pasiteirauti apie vykstančią situaciją. Vien ta aplinkybė, kad nukentėjusysis, vertindamas apsaugos darbuotojos veiksmus kaip nepagrįstus ir perteklinius, atsisakė jai atiduoti jam nuosavybės teise priklausantį krepšį bei jame sudėtas išsirinktas prekes, nesuponuoja vertinimo, kad jo veiksmai buvo tokio pavojingumo lygio, nuo kurių kaltinamajai būtų reikėję gintis.“

Teismas taip pat pažymėjo, kad apsaugos darbuotoja pirkėjo prekes paėmė parduotuvės gale, šiam netgi neketinant eiti link parduotuvės išėjimo.

„Joks kaltinamosios nurodytas nukentėjusiojo smurtinis veikimas – jos tampymas po parduotuvę nėra nustatytas, kadangi vaizdo įrašai objektyviai patvirtina tai, kad krepšį į priešingą pusę tampė abu asmenys, – nurodoma apkaltinamajame nuosprendyje. – Kaltinamosios prielaidos, kad nukentėjusysis galimai buvo vagis, nepasitvirtino, jis nuosekliai siūlė sumokėti už prekes, tad nėra jokių duomenų, kad jis kėsinosi į parduotuvės nuosavybę ar, juo labiau, kaltinamosios sveikatą ar gyvybę.“

Pasak teisėjos, apsaugos darbuotoja smurtavo prieš parduotuvės klientą „nesant tam jokios objektyvios būtinybės“: „Kaltinamosios veiksmai neabejotinai sukėlė nukentėjusiajam neigiamus išgyvenimus, skausmą, pažeminimą, kai jis viešoje vietoje buvo nepagrįstai įtariamas vagyste, kurios netgi neketino vykdyti. Atkreiptinas dėmesys, jog bylos medžiagoje nėra duomenų apie tai, ar kaltinamoji atsiprašė nukentėjusiojo, po įvykio bandė suteikti jam pagalbą ar kitaip gailėjosi dėl savo poelgio, kuris pasireiškė smurtiniais veiksmais prieš parduotuvės, kurios apsaugą užtikrino kaltinamoji, klientą, teisiamojo posėdžio metu savo kaltės dėl padaryto nusikaltimo nepripažino, teigė, kad ji buvo išprovokuota nukentėjusiojo elgesio.“

„Teismo vertinimu, situacija šioje byloje susiklostė kaltinamajai pasirinkus netinkamą konfliktiškos situacijos sprendimo būdą, neapgalvojus savo veiksmų pasekmių, pasielgus spontaniškai“, – pabrėžė teismas.

Delfi.lt paprašė šią išskirtinę bylą pakomentuoti prekybos tinklo „Lidl“ atstovų, tačiau atsakymo nesulaukė.