Šv. Juozapo globos namuose veikiant vieno langelio principui žadama teikti kompleksines paslaugas šeimoms – rengti pozityvios tėvystės mokymus, dirbti konsultavimo grupėse, skirtose išgyvenantiesiems krizines situacijas, netektis, užsiimti terapija neįgalius, elgesio bei emocijų sutrikimų turinčius vaikus auginančioms šeimoms. Taip pat planuojama, kad ten veiks paramos grupė kūdikio besilaukiančiai šeimai, bendraamžių grupė paaugliams, bus teikiama mediacijos (taikinamojo tarpininkavimo ginčuose) paslauga. Veiks šeimos klubai, bus organizuojamos savaitgalio stovyklos, kur bus galima išklausyti paskaitų, dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose ir tiesiog pabūti su vaikais. Anot savivaldybės pranešimo, Šv. Juozapo globos namai bus įkurti pastate Marijonų gatvėje, kur dabar dirba kelios socialinės, kultūros, katalikiškosios, labdaros organizacijos. „Projektas unikalus tuo, kad visose grupinėse ar individualiose veiklose dalyvaujantiems tėveliams nereikės ieškoti auklės, močiutės, kaimynės ar kito žmogaus, kuris pasaugotų vaikus, – mažieji bus prižiūrimi kompetentingo specialisto. Didelę pagalbą šeimai planuojame per vaikų mokslo metų atostogas: organizuosime pradinukų dienos stovyklas, kur vaikai užsiims edukacine, menine veikla, kartu bus pamaitinti“, – sakė bendruomeninių šeimos namų projekto vadovė, savivaldybės Socialinių reikalų skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja Rasa Urbonavičienė. Numatoma, kad bendruomeniniai šeimos namai bus atsidaryti pavasarį, o paslaugos bus teikiamos 36 mėnesius. Finansavimą tikimasi gauti iš Europos socialinio fondo agentūros. Tam reikia beveik 620 tūkst. eurų, į veiklas ketinama įtraukti apie 440 gyventojų.











