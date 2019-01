Paaiškino, kokių išmokų šiemet gali tikėtis vaikus auginantys tėvai

Nuo šių metų sausio 1 dienos vadinamieji „vaiko pinigai“ kyla nuo 30 eurų iki 50 eurų už vieną vaiką. Šią išmoka gauna visi vaikai iki 18 metų arba iki 21 metų, jeigu mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Tiesa, sausį tėvai dar gavo 30 eurų, mat tai buvo išmoka už gruodį. Išmoką už sausio mėnesį, 50 eurų, tėvai gaus vasarį. Gausiose ir nepasiturinčiose šeimose augantiems vaikams skiriama papildomai po 20 eurų per mėnesį tol, kol šeima laikoma gausi ir nepasiturinti.

Gausia laikoma tokia šeima, kuri augina 3 ir daugiau vaikų, nepasiturinčia – kai pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 183 eurai, bet į pajamas neįskaičiuojami vaiko pinigai ir 15–35 proc. su darbo santykiais susijusių pajamų priklausomai nuo šeimos sudėties.

Išmoka neįgaliam vaikui taip pat išaugo, nuo šių metų pradžios ji sieks 69,92 eurų per mėnesį. Ši išmoka mokama neįgaliems vaikams iki 18 metų.

Vaikui gimus, įvaikinus vaiką (nepaisant jo amžiaus) ar nustačius globą šeimoje ar šeimynoje (iki 1,5 metų, jei nebuvo išmokėta vaikui gimus ar pirmą kartą nustačius globą), išmokama vienkartinė išmoka vaikui, kuri siekia 418 eurų.

Gimus daugiau nei vienam vaikui, tėvams mokamos papildomos išmokos – jeigu gimė du vaikai, tai 152 eurų per mėnesį, jeigu 3 vaikai – 304 eurai per mėnesį, ir po 152 eurų per mėnesį už kiekvieną paskesnį vaiką. Ši išmokama mokama iki vaikams sukaks 2 metai, vienam iš tėvų.

Karo prievolininkų vaikams mokama po 57 eurus per mėnesį, privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpiu.

228 eurus per mėnesį gauna besimokančio, studijuojančio asmens vaikas. Ši išmoka mokama nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukanka metai. Šiai išmokai gauti turi būti išpildytos šios sąlygos: tėvai neturi teisės į vaiko priežiūros išmoką, tėvai mokosi ar mokėsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja ar studijavo pagal nuolatinę studijų formą ir nėra sulaukę 26 metų, tėvai studijuoja ar studijavo doktorantūroje ar rezidentūroje ir nėra sulaukę 30 metų.

Vienkartinė 76 eurų išmoka nėščiai moteriai išmokama tada, kai ji neturi teisės į motinystės išmoką, kai iki numatomos gimdymo datos lieka 70 kalendorinių dienų.

Globos (rūpybos) išmoka, kurios dydis yra 152 eurai per mėnesį, globos laikotarpiu mokama vaikui, kuriam globa nustatyta šeimoje, šeimynoje, pas budintį globotoją ar vaikų globos institucijoje. Tokio pat dydžio tikslinis priedas mokamas globos laikotarpiu vaiką globojančiai šeimai, šeimynai, budinčiam globotojui.

2850 eurų dydžio vienkartinė išmoka įsikurti skiriama vaikui, kai pasibaigia jo globa dėl pilnametystės, emancipacijos, santuokos. Išmoka nemokama grynais pinigais, t.y. pinigai skiriami konkrečiam tikslui ir pervedama konkrečiam paslaugos tiekėjui, o ne išduodama grynais pinigais.

Išmoka įsivaikinus vaiką siekia 304 eurus per mėnesį ir yra mokama vienam iš įtėvių 24 mėnesius, nepaisant vaiko amžiaus, išskyrus jei įtėviai gauna vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“.

Kada teikti naują prašymą?

Kaip DELFI metų pradžioje teigė SADM ministerijos atstovė spaudai Eglė Samoškaitė, jeigu tėvai jau yra pateikę prašymą vaiko pinigams gauti, naujo prašymo teikti nereikia.

Taip pat nereikia pakartotinai kreiptis dėl vaiko pinigų skyrimo ir neįgaliems vaikams, kuriems ši išmoka praeitais metais buvo paskirta ir jos mokėjimo laikotarpis yra nepasibaigęs. Išmokų dydžiai nuo 2019 m. sausio 1 d. bus perskaičiuoti automatiškai.

„Naujas prašymas turėtų būti teikiamas tik tokiais atvejais, jeigu šeimoje gimė vaikas, sumažėjo šeimos pajamos (šeima tapo nepasiturinti) arba šeima tapo gausi ir kiekvienam vaikui priklauso ne 50, o jau po 70 eurų. Taip pat, jeigu vaikui sukako 18 metų ir jis toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą“, – paaiškino SADM atstovė.