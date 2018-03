Orai: šventinį savaitgalį viena viltis - šeštadienis

Savaitės viduryje dar mėgausimės ramiais ir ganėtinai saulėtais orais, nors labai šilta ir nebus. Per kitas dvi paras vietomis per šalį praslinks krituliai, kurių vėl galime tikėtis pačiu netinkamiausiu metu – per šv. Velykas.