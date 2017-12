Orai: Naujuosius metus pasitiksime su krituliais

Paskutinėmis šių metų dienomis ir per Naujuosius Lietuva atsidurs tarp ciklonų, keliaujančių per Šiaurės Europą ir subtropinio anticiklono virš Pietų Europos, tad bus visko. Dėl to oras mūsų šalyje drėgnas ir vėjuotas, o po nedidelio atšalimo savaitgalį, su Naujais metais vėl plūstels šiluma.