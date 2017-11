Ji Vadybos ir ekonomikos universitete (ISM) per pusmetį išklausė vadovų programos modulį „Taikomoji organizacinė psichologija", o ministerija padengė 80 proc. studijų kainos – 2634 eurus. „Kancleriui turbūt reikia organizacinės psichologijos. Bet ar nebuvo galima šių žinių pasisemti pigiau? Juk mokymų kaina įspūdinga, taip pat nežinia, ar reikėjo būtent tokių studijų. Kyla klausimų ir dėl to, ar be konkurso kanclerę pasirinkusi Susisiekimo ministerija už prekę mokėjo teisingą kainą. Galbūt buvo galima rinktis žmogų su tokiomis žiniomis, už kurias valstybei nereikėtų mokėti papildomai“, – sakė Seimo Audito komiteto vadovė konservatorė Ingrida Šimonytė. Tuo metu šiam komitetui priklausanti socialdemokrate Rasa Budbergytė mano, kad valstybė turėtų aiškiai reguliuoti, ar į aukšto rango tarnautojus gali būti investuojama būtent taip: „Gal tai ir naudinga, bet ši tvarka turėtų būti aiškiai apibrėžta įstatymais, o ne daromos išimtys konkretiems pareigūnams."











