Nyderlandų karalius savo vizitą pradėjo Rygoje, kur susitiko su Latvijos prezidentu Raimondu Vėjuoniu. Antradienį jis turėtų vykti į Estiją, o ketvirtadienį lankysis Lietuvoje. Karalienės sesuo – 33 metų argentinietė Ines Zorreguieta – trečiadienio vakarą buvo rasta negyva savo bute Buenos Airėse. Savaitgalį karalius Willemas-Alexanderis ir karalienė Maxima dalyvavo I. Zorreguietos laidotuvėse Argentinos sostinėje. Nyderlandų karaliaus vizitas surengtas Baltijos šalims minint nepriklausomybės šimtmetį.

