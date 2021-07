NVSC specialistai: šiuo metu negali būti ignoruojami net menkiausi simptomai

Specialistai pastebi, kad tokios tendencijos kelia susirūpinimą, nes dėl delsimo tirtis kartu mažėja ir didelės rizikos sąlytį turėjusių žmonių izoliavimo nauda arba, paprastai tariant, užkertamas kelias efektyviai valdyti infekcijos plitimą.

„Apie tuos specifinius simptomus kaip skonio, uoslės praradimas iš žmonių išgirstame vis rečiau. Galvos skausmas, gerklės perštėjimas, sloga ir karščiavimas – tai pagrindiniai simptomai, būdingi delta koronaviruso atmainai. Tokius simptomus lengva supainioti su peršalimu, tad privalome būti itin dėmesingi savo ir savo artimųjų sveikatai. Pajutę simptomus, privalome likti namuose ir registruotis tyrimui dėl COVID-19“, – sako gyd. epidemiologė Daiva Razmuvienė.

Anot jos, neretai pasitaiko atvejų, kai blogai pasijutę žmonės numoja ranka į nedidelius negalavimus, nes, pavyzdžiui, laukia susitikimas su draugais ar šeimos šventės.

„Vasaros sezonas net ir pandemijos laikotarpiu išsiskiria šventėmis, šeimų, giminių susitikimais. Atliekant epidemiologinę diagnostiką neretai paaiškėja, kad jau vykdami į tokius susibūrimus užsikrėtusieji jautė vienokius ar kitokius simptomus, bet į juos nekreipė dėmesio ir taip sukėlė didžiulę riziką kitiems. Tai ypač aktualu, kai šalyje ir toliau registruojame delta koronaviruso atmainos atvejus. Remiantis moksliniais tyrimais, ji žymiai greičiau perduodama, tad net ir trumpas kontaktas gali būti itin rizikingas“, – priduria D. Razmuvienė.

NVSC specialistai ragina žmones, turinčius ūmioms viršutinėms kvėpavimo takų infekcijoms būdingų požymių, likti namuose, nedalyvauti susibūrimuose, nesilankyti viešose vietose.

Jaučiantys simptomus tyrimui registruotis turėtų internetu – www.1808.lt., nesant galimybės – skambinti Karštosios linijos telefonu 1808.

Be to, specialistai primena, kad svarbiausias ginklas kovoje su virusu – vakcinos. Tad ragina savajam skiepui registruotis tuos, kurie to dėl vienokių ar kitokių priežasčių dar nepasiskiepijo.