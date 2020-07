Norint gauti vietą darželyje tenka stovėti eilėje, kai kuriems mikrorajonams situacija itin nepalanki

Gauti vietą sostinės darželyje vis dar sudėtinga. Savivaldybė skelbia, kad darželiuose tėra 470 laisvų vietų, o norinčių šiemet lankyti – beveik 3,5 tūkst. Be to, eilė nusidriekė ir į vėlesnius metus – laukiančiųjų daugiau nei 2 tūkst. Kituose didesniuose šalies miestuose reikalai šiek tiek geresni. Bet kalboms vis tiek atsiranda pagrindo. Kaune ne mažesne problema nei vietų trūkumas išlieka gyvenamosios vietos deklaravimas – jei tėvai to atlikti negali, darželis jiems kainuoja keliolika kartų brangiau.