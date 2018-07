Naujienų agentūra „Associated Press“ pranešė, kad N. Venckienės advokatai pateikė skundą apygardos apeliaciniam teismui Čikagoje. Anksčiau šią savaitę Čikagos teismas atmetė N. Venckienės prašymą sustabdyti jos ekstradicijos procesą. Lietuvos prokurorai siekia N. Venckienės grąžinimo į Lietuvą, kad jai galėtų būti pateikti kaltinimai dėl teismo sprendimo perduoti dukterėčią motinai nevykdymo, tvirkinimo, neteisėto informacijos rinkimo, piktnaudžiavimo vaiko atstovo teisėmis ir kitų nusikaltimų. N. Venckienė iš Lietuvos išvyko 2013 metais. Ji Čikagoje suimta šiemet vasarį.











