Nedėvintiems kaukių – policijos priminimas: baudą galime skirti be įspėjimo

Kaip „Delfi“ pasakoja vilnietis Karolis, šeštadienį sumanęs pasivažinėti dviračiu jis pateko į keblią situaciją. Vaikinas teigia, kad tik numynęs ne vieną ir ne du kilometrus prisiminė, jog su savimi nepasiėmė apsauginės veido kaukės.

„O vanduo tai baigiasi. Reiškia, esu prastoje situacijoje. Kažkur reikėjo nusipirkti vandens, buvau Vilniaus rajone, žinojau, kad į prekybcentrį taip nelabai papulsiu. Bevažiuodamas pamačiau tokią labai mažytę kaimo parduotuvę. Galvoju, užeisiu ir nusipirksiu, bet pardavėja turėjo kitų planų ir išvarė mane lauk“, – patirtimi dalijosi dviratininkas.

Pašnekovas sako į parduotuvę ėjęs burną ir nosį užsidengęs tais pačiais marškinėliais, kuriuos vilkėjo, tačiau tokia apsauga pardavėjai nepasirodė tinkama.

„Sakė – arba kaukė, arba nieko. Tada supratau, kad situacija pakankamai beviltiška. Važiavau toliau, jau privažiavau Vilnių, buvo prekybcentris ir šalia jo vaistinė, bet į vaistinę juk irgi niekas neįleis. Galiausiai stovėjau prie degalinės ir laukiau, kol koks žmogus eis į vidų su kauke. Ačiū dievui, greitai atsirado žmogus, kuris man pagelbėjo“, – be vandens numintus keliolika kilometrų prisiminė Karolis.

Tuo tarpu kitas vilnietis Marius su žurnalistais pasidalijo visai kitokia patirtimi. Vyras stebėjosi, kodėl net didelės prekybvietės nepaiso naujų saugumo reikalavimų.

:Sekmadienį buvau Halės turguje. Pusė pardavėjų buvo be kaukių arba nuleidusios jas ant smakro. Daug pirkėjų taip pat buvo be kaukių. Pasibaisėjau. Aš pats buvau su kauke, bet šiaip niekas niekam nieko nesakė, pirkėjų neišvarinėjo. Kadangi pažįsti vieną, kitą pardavėją, nesinori kažkaip gąsdinti policija. Bet šiaip kai aplinkui daug žmonių be kaukių, baisokoka. Manau, jei ten apsilankytų policija, būtų daug baudų“, – stebėjosi jis.

Per savaitgalį pinigines patuštino 11 žmonių

Pasak Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistės Revitos Janavičiūtės, per savaitgalį piniginės baudos dėl kaukių nedėvėjimo skirtos 11 žmonių. Dar 7 asmenys nubausti dėl saviizoliacijos pažeidimų.

„9 atvejai buvo fiksuoti prekybos centruose, du viešajame transporte“, – „Delfi“ komentavo ji. Daugiausiai pažeidėjų, nedėvėjusių kaukių, nustatė Vilniaus pareigūnai – čia baudos išrašytos 7 asmenims, dar 2 kaukių nedėvėjusius asmenis administracinėn atsakomybėm patraukė Panevėžio policija, po vieną Zarasų ir Mažeikių.

„Visiems kaukių nedėvėjusiems asmenims skirtos 250 eurų baudos, t. y. pusė minimalios baudos, kurią asmuo turi sumokėti per 15 kalendorinių dienų.

Norime atkreipti dėmesį, kad Administracinių nusižengimų kodeksas šiuo atveju nenumato įspėjimo, tačiau pareigūnai pastebėję asmenį, kuris nedėvi kaukės gali jį perspėti ir priminti apie būtinybę dėvėti kaukę“, – priminė R. Janavičiūtė.

Fiziniams asmenims – baudos iki 1500 eurų, įstaigoms dar daugiau

Nuo šeštadienio privalomas kaukių dėvėjimas grąžintas parduotuvėse, oro uostuose, viešajame transporte, laisvalaikio ir pramogų vietose, paslaugas teikiančiose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse.

Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad dėl privalomų nurodymų nesilaikymo, šiuo atveju apsauginių veido kaukių dėvėjimo, fiziniams asmenims gresia nuo 500 iki 1,5 tūkst. eurų baudos, juridiniams asmenims – nuo 1,5 iki 6 tūkst. eurų baudos.