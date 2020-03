„Negalėjome nutylėti problemų, kurios kilo pastarosiomis dienomis Vokietijos-Lenkijos pasienyje, kuomet dėl pavėluotų sprendimų susidarė nemažos eilės, be to, buvo pasiųstas ne visiškai tikslus signalas žmonėms, kurie keliavo lengvaisiais automobiliais, o po to išaiškėjo, kad būtent lengvieji automobiliai į Lenkijos teritoriją nebus įleisti. Tai suklaidino žmones, sukėlė ir nerimo, ir nuovargio, ir kitų negerų dalykų, bet, nepaisant to, pasistengėme išspręsti jų problemas. Kaip jūs žinote, pati karščiausia krizė buvo kilusi praėjusią naktį“, – po Europos Vadovų Tarybos pasitarimo spaudos konferencijoje kalbėjo G. Nausėda.

Prezidentas taip pat teigė, kad po skambučio Lenkijos prezidentui Andrzejui Dudai gavo patikinimą, kad autobusų ir mažų autobusų konvojai bus praleisti per Lenkijos teritoriją. Visgi, pasak šalies vadovo, lengvųjų automobilių įsileidimas buvo uždraustas dėl priežasčių, susijusių su žmonių saugumu.

„Kadangi jų buvo gana daug, konvojai būtų labai dideli, kontrolės užtikrinimo galimybės mažėtų ir atitinkamai galėtų padidėti nelaimingų atsitikimų arba nusukimo iš kelio atvejų, ko norėjo išvengti Lenkijos pusė“, – informavo prezidentas.

Nepaisant komplikuotų derybų su Lenkija, šalies vadovas teigia nedramatizuojantis situacijos.

„Aš nedramatizuočiau situacijos, tiesiog šiuo metu mes susidūrėme su tam tikromis kiek kitokio pobūdžio priemonėmis, kurias taiko Lenkijos Respublika“, – sakė G. Nausėda.

„Turint omenyje, kad Lenkija laikosi tokios nuostatos nepriimti lengvųjų automobilių, be abejo, žmonėms nereikia mėginti patikrinti Lenkijos vyriausybės valios tvirtumą, o geriau iš karto nevažiuojant prie sienos rinktis kitą alternatyvų keliavimo į Lietuvos Respublikos kelią, tai yra – keltus“, – pridūrė jis.

Situacija prie Lenkijos pasienio – sprendžiasi

Prezidentas džiaugėsi, kad problemos Vokietijos ir Lenkijos pasienyje sprendžiasi. G. Nausėda informavo, kad tiek traukinys, tiek keltas iš Vokietijos jau keliauja Lietuvos link.

„Šiandien mes matome besisprendžiančias problemas, bendraujame su Vokietijos pareigūnais ir, įsitraukus asmeniškai Vokietijos prezidentui F. W. Steinmeieriui, Vokietijos kanclerės Angelos Merkel štabui, pavyko policijos pagalba užtikrinti žmonėms galimybę išlįsti iš kamščio, kuris buvo susidaręs prie Vokietijos-Lenkijos pasienio ir judėti link keltų arba judėti link Frankfurto ir Roderio, kur jų laukė traukinys“, – patikino G. Nausėda.

„Tiek traukinys, tiek keltas jau pajudėjo Lietuvos link ir turėtų po tam tikro laiko pasiekti Kauną ir atitinkamai – Klaipėdą“, – pridūrė jis.

Prezidentas taip pat patikino, kad Kaunas yra pasirengęs priimti iš Vokietijos atvykstantį traukinį.

„Kiek mums žinoma, Kaune yra pasirengta priimti traukinį, kuris netrukus pasieks Kauną, ir vykdyti visą logistinę veiklą, susijusią su keleivių priėmimu, patikrinimu, ypač atsižvelgiant į tai, kad tarp keleivių yra ir ne Lietuvos Respublikos piliečių“, – kalbėjo G. Nausėda.

Antradienį prezidentas dalyvavo neeilinėje Europos Vadovų Taryboje (EVT), kurioje kartu su Europos Sąjungos šalių vadovais aptarė, kaip koordinuoti veiksmus, siekiant pažaboti koronaviruso plitimą.