Apklausos duomenimis, už pirmojoje vietoje pagal populiarumą esančią TS-LKD balsuotų 15,4 proc. respondentų (spalį – 14,9), už LVŽS – 12,1 proc. (spalį – 12,4 proc.), už socialdemokratus – 7,9 proc. (spalį – 10 proc.). Pasak sociologo, TS-LKD jau keletą mėnesių didinant atotrūkį nuo antrojoje vietoje esančių „valstiečių“, jų lyderio pozicija tampa vis tvirtesnė. „Eiliškumas tas pats, tik kai kur išlieka tendencijos, – BNS sakė „Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys. – Tėvynės sąjungos yra tam tikras prieaugis, jis nėra didelis, tačiau šie prieaugiai kartojasi jau aštuonis mėnesius su viena nedidele išimtimi, nuolatinis augimas šios partijos ir jei vasarą pirma – antra vieta atrodė paklaidos ribose, šiuo metu akivaizdžiai jie lyderiauja.“ Ketvirtojoje vietoje išlieka partija „Tvarka ir teisingumas“, už ją balsuotų 6,4 proc. respondentų (praėjusį mėnesį – 6,2 proc.), už penktojoje vietoje esantį Liberalų sąjūdį – 4 proc. (4,1 proc. spalį), už Lenkų rinkimų akciją–Krikščioniškų šeimų sąjungą – 3,8 proc. (4,2 proc. spalį). Išaugo respondentų, kurie nėra apsisprendę, už ką balsuoti, skaičius: lapkritį jų buvo 23,9 proc., o spalį – 19,9 proc. Apklausa vykdyta lapkričio 10–19 dienomis.











