Naujausi gimnazijų reitingai: šie metai tapo lūžio tašku

Kaip teigia žurnalas „Reitingai“, jei ne keletas gimnazijų, turinčių galimybę visus ar dalį mokinių atsirinkti, savivaldybių mokyklų mokinių pasiekimų peizažas atrodytų dar niūresnis.

Tokias tendencijas atskleidė naujausias gimnazijų reitingas pagal dalykus.

„Jei tendencijos nesikeis, panašu, kad po dvejų – ketverių metų matysime dar nykesnį vaizdą. Vienintelė disciplina, kur gerai sekasi įvairių savivaldybių mokyklų mokiniams – rusų kalba“, – teigiama išplatintame pranešime.

Atliekant tyrimą buvo išskirta po 60 gimnazijų (tiek, kiek šalyje yra savivaldybių) iš daugiau nei 360 šalies gimnazijų, kurių abiturientai geriausiai išlaiko kiekvieno dalyko valstybinius brandos egzaminus (VBE).

Matematikos geriausiai išmoko:

1. KTU gimnazija

2. Vilniaus licėjus

3. Vilniaus M. Biržiškos gimnazija

4. Vilniaus Žirmūnų gimnazija

5. Klaipėdos licėjus

Lietuvių kalbos geriausiai išmoko:

1. LSMU gimnazija

2. Vilniaus licėjus

3. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

4. Kauno jėzuitų gimnazija

5. Vilniaus jėzuitų gimnazija

Istorijos geriausiai išmoko:

1. Klaipėdos licėjus

2. Vilniaus licėjus

3. Vilniaus Žirmūnų gimnazija

4. KTU gimnazija

5. Klaipėdos Vydūno gimnazija

Biologijos geriausiai išmoko:

1. Vilniaus licėjus

2. LSMU gimnazija

3. Vilniaus jėzuitų gimnazija

4. Klaipėdos licėjus

5. Vilniaus M. Biržiškos gimnazija

IT geriausiai išmoko:

1. KTU gimnazija

2. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

3. LSMU gimnazija

4. Vilniaus licėjus

5. Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II gimnazija

Chemijos geriausiai išmoko:

1. Vilniaus jėzuitų gimnazija

2. Klaipėdos licėjus

3. Šiaulių J. Janonio gimnazija

4. LSMU gimnazija

5. Šiaulių Didždvario gimnazija

Fizikos geriausiai išmoko:

1. KTU gimnazija

2. Vilniaus M. Biržiškos gimnazija

3. Vilniaus licėjus

4. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

5. LSMU gimnazija

Anglų kalbos geriausiai išmoko:

1. Vilniaus licėjus

2. Vilniaus M. Biržiškos gimnazija

3. Vilniaus jėzuitų gimnazija

4. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

5. KTU gimnazija

Geografijos geriausiai išmoko:

1. Vilniaus licėjus

2. Vilniaus Žirmūnų gimnazija

3. Kauno jėzuitų gimnazija

4. Raseinių raj. Viduklės S. Stanevičiaus gimnazija

5. LSMU gimnazija

Valstybinių mokyklų skaičius Lietuvoje stipriai mažėja, o privačių – reikšmingai auga



Reitingų sudarytojai pastebi, kad geriausiųjų mokyklų 50–tuke yra 13 privačių gimnazijų. G. Sarafino teigimu, per pastaruosius dešimt metų Lietuvoje uždaryta 377 valstybinės ir savivaldybių mokyklos – jų skaičius sumažėjo nuo 1199 iki 822.

„Tiesiog mūsų šalyje labai liūdnos demografinės tendencijos ir vaikų bei paauglių skaičius dabar kone dvigubai mažesnis nei prieš 20 metų. Tačiau tokiu atveju kiek netikėtai atrodo privačių mokyklų gausėjimas. Jų skaičius per dešimt metų jų skaičius išaugo daugiau nei pustrečio karto – nuo 35 iki 93. Be to, šiemet atsirado dar kelios naujos“, – spaudos konferencijoje kalbėjo žurnalo „Reitingai“ redaktorius Gintaras Sarafinas.

„Taigi, prieš 15 metų nevalstybinėse mokyklose mokėsi vos 0,7 proc. visų Lietuvos moksleivių, prieš penkerius metus – 5 proc., dabar – per 8 proc., o po 2–3 metų skaičius perlips 10 procentų“, – pridūrė jis.

Tyrimo autoriai atkreipia dėmesį, kad skirtumai tarp mokytojų rašomų pažymių ir egzaminų rezultatų dažnai skiriasi iki trijų balų. Pavyzdžiui, Suomijoje skirtumai tarp metinių trimestrų vertinimų, kuriuos apie mokinius pateikia mokytojai, ir tarp jų egzaminų rezultatų yra vidutiniškai 8 proc., OECD šalių vidurkis sudaro 30 proc., o Lietuvoje – 150-180 procentų.

Nustatyta, kad valstybinių mokyklų skaičius Lietuvoje stipriai mažėja, o privačių – reikšmingai auga.

Per pastaruosius dešimt metų Lietuvoje uždaryta 377 valstybinės ir savivaldybių mokyklos – jų skaičius sumažėjo nuo 1199 iki 822. Priežastis nesunku paaiškinti: tiesiog mūsų šalyje labai liūdnos demografinės tendencijos ir vaikų bei paauglių skaičius dabar kone dvigubai mažesnis nei prieš 20 metų.

Tačiau tokiu atveju kiek netikėtai atrodo nevalstybinių/privačių mokyklų skaičiaus dinamika Lietuvoje: jų sparčiai daugėja ir per dešimt metų jų skaičius išaugo daugiau nei pustrečio karto – nuo 35 iki 93. Be to, šiemet atsirado dar kelios naujos.