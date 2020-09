Naujas koronaviruso „rekordas“ Lietuvoje: sergančiųjų – didžiausias skaičius

„1056 aktyvūs COVID-19 atvejai Lietuvoje. Tai kol kas didžiausias sergančiųjų skaičius mūsų šalyje. Priminsiu, kad iki šios dienos aktyvių atvejų arba sergančiųjų „rekordas“ buvo pasiektas balandžio 20 dieną, kai turėjome 1048 atvejus“, – feisbuke trečiadienį rašė M. Stankūnas.

LSMU profesorius prieš keletą dienų pastebėjo, kad naujų susirgimų koronavirusu kreivė „plokštėja“.

„Pirmojo COVID-19 piko metu buvo jau kalambūru tapęs posakis „kreivė plokštėja“. Atrodo, kad paskutinėmis rugpjūčio dienomis pašėlusiu greičiu augęs koronaviruso infekcijos atvejų skaičius Lietuvoje bus sulėtinęs apsukas“, – socialiniame tinkle rašė profesorius.

Delfi primena, kad per praėjusią parą patvirtinti 32 nauji koronaviruso atvejai, bendras susirgimų skaičius Lietuvoje siekia 3163, trečiadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Pasveikusiais laikomi 2008 sirgusieji.

Izoliacijoje šiuo metu yra 6867 asmenys.

Nuo koronaviruso iš viso mirė 86 asmenys, dėl kitų priežasčių mirė 13 sirgusiųjų.

Nuo birželio mėnesio Lietuvoje užregistruota 214 įvežtinių atvejų.

Per praėjusią parą laboratorijose ištirti 5303 ėminiai, bendras ištirtų ėminių skaičius siekia 676,6 tūkstančius.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 32 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai. 14 iš jų užregistruota Vilniaus, 7 – Klaipėdos, 6 – Kauno, 3 – Šiaulių, po 1 – Alytaus ir Tauragės apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 27 žmonės. 3 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko. Be to, per praėjusią parą užregistruoti 2 įvežtiniai atvejai.

Įvežtiniai atvejai – iš Ukrainos ir Prancūzijos. Pirmasis įvežtinis atvejis užregistruotas Klaipėdos apskrityje. Koronavirusas patvirtintas asmeniui, į Lietuvą grįžusiam iš Prancūzijos. Šiaulių apskrityje koronavirusas patvirtintas žmogui, į Lietuvą parvykusiam iš Ukrainos.

2 praėjusią parą patvirtini koronaviruso atvejai siejami su židiniu Šiauliuose veikiančioje siuvimo įmonėje. Infekcija patvirtina vienam darbuotojui ir vienam susijusiam asmeniui. Iš viso su šiuo protrūkiu dabar siejama 15 koronaviruso atvejų.

4 nauji koronaviruso atvejai siejami su židiniu viename odontologijos kabinete Klaipėdos apskrityje, Gargžduose. Vienas iš šių asmenų, kaip jau skelbta antradienį, lanko lopšelį-darželį „Gintarėlis". Darželyje jis paskutinį kartą buvo rugsėjo 2 d. Nustatyti 24 didelės rizikos sąlytį turėję asmenys.

3 Vilniaus apskrityje patvirtini koronaviruso atvejai siejami su vienu susibūrimu Trakuose, kur dalyvavo COVID-19 sergantis asmuo. Iš viso su šiuo protrūkiu siejami 4 atvejai.

2 antradienį patvirtinti koronviruso atvejai siejami su asmenine švente Trakų rajone. Vertinama, jog su protrūkiu šiuo metu iš viso siejama 12 susirgimų.

Dar 1 atvejis, nustatytas Vilniaus apskrityje, siejamas su rugpjūčio 15–16 d. Prienų rajone vykusiu „PravalFestu“. Antradienį COVID-19 patvirtinta šio renginio dalyviui. Iš viso su šiuo renginiu dabar siejama 20 atvejų.

1 atvejis, nustatytas Tauragės apskrityje, yra siejamas su protrūkiu viename iš kariuomenės dalinių. Iš viso su šiuo židiniu siejami 36 susirgimai, įskaitant patvirtintą praėjusią parą.

Dar 1 naujas koronaviruso atvejis siejamas su židiniu „Klaipėdos energijoje“. Asmuo nėra darbuotojas. Vertinama, jog su protrūkiu šiuo metu susiję 4 COVID-19 atvejai.

Taip pat Kauno apskrityje koronavirusas patvirtintas dviem asmenims, dirbantiems LSMU Kauno ligoninėje. Asmenys yra sveikatos priežiūros specialistai.

Be to, Vilniaus apskrityje patvirtinti 2 atvejai, dabartiniu vertinimu, siejami su rugpjūčio mėnesį Palangoje vykusiomis veteranų krepšinio varžybomis. Laikoma, kad šiuo metu yra susiję 3 atvejai.

Dar 9 asmenys, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, tačiau šie atvejai, remiantis turimais duomenimis, nepriskiriami infekcijos židiniams.

3 asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios. Epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 3 asmenys (2 Vilniaus, 1 Klaipėdos apskrityse). Kaip jau skelbta antradienį, vienas iš šių asmenų yra vaikas, lankantis Klaipėdos „Versmės“ progimnaziją. Nustatyta, kad didelės rizikos sąlytį turėjo 30 bendraklasių.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso konkretiems žmonėms patvirtinti 3163 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 1056 asmenys, 2008 – pasveiko.