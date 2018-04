Anot jos, naikintuvai palydėjo virš Baltijos jūros iš pagrindinės Rusijos dalies į Karaliaučiaus sritį skridusį transporto orlaivį „An-26“. Šis lėktuvas skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, pagal iš anksto pateiktą skrydžio planą, palaikė radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.

