Gegužės 18 d. NATO oro policijos naikintuvai patruliavo palei Baltijos šalių oro erdvės sieną su RF ir Baltarusija.

Tą pačią dieną NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos orlaivį SU-27, skridusį tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir grįžusį atgal į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė.

Tądien NATO oro policijos naikintuvai atpažino dar vieną Rusijos Federacijos orlaivį SU-27, skridusį taip pat tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir grįžusį atgal į Kaliningrado sritį.

Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Gegužės 20-ąją NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį IL-20 ir du orlaivius SU-27. Orlaivis IL-20 skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, bet radijo ryšį su RSVC palaikė. Du orlaiviai SU-27 skrido tarptautine oro erdve iš RF Kaliningrado srities ir grįžo atgal į Kaliningrado sritį. Orlaiviai skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.