Kartu J. Narkevičius, LRT radijo laidoje „Ryto garsai“ atsiprašęs gyventojų už tai, kad jiems „jau daugiau nei keturi mėnesiai tenka klausyti visokiausias pagrįstas ar nepagrįstas diskusijas“, pakartojo iš susisiekimo ministro pareigų nesitrauksiąs.

„Manau, kad žmonės jau supranta, dėl ko per keturis mėnesius buvo keliamas ažiotažas. Aš stengiausi ir stengiuosi ginti žmonių interesus, (…) yra veikų, dėl kurių vykdau auditą ir aiškiai žmonėms vardinsiu tuos reikalus.

Tai matyt sukelia tam tikrą susirūpinimą ir norėta manimi tiesiog atsikratyti. Manau, kad tai yra nevykęs sprendimas ir veiksmas, todėl, kad per tą laiką aš orientuojuosi į darbų atlikimą“, – antradienį LRT radijui sakė J. Narkevičius.

Jo teigimu, gyventojams tikriausiai nusibodo tos pačios temos – susisiekimo ministro skandalų viešojoje erdvėje eskalavimas.

„Žmonėms per tuos mėnesius jau tikriausiai nusibodo klausyti tą patį per tą patį – ieškojimas priekaištų, pretekstų, nes galbūt kažkam iš principo tas žmogus netikęs ir dėl to keliamas visas ažiotažas. Dar kartą noriu pakartoti ir atsiprašyti gyventojų, (...) kad dėl manęs pagrįstai-nepagrįstai tenka jums jau daugiau nei keturi mėnesiai klausyti visokiausias pagrįstas ar nepagrįstas diskusijas. Norėčiau nuo šito atsiriboti ir orientuotis į Vyriausybės programos vykdymą, kur yra tikrai daug problemų“, – apie save kalbėjo J. Narkevičius.

„Turint palaikymą savo deleguotos partijos atstovų, koalicijos atstovų, premjero, aš nesitrauksiu iš šitų pareigų ir stengsiuosi dirbti ir toliau sąžiningai, atstovaudamas ne verslo, o žmonių interesus“, – pabrėžė susiekimo ministras.