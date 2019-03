Nedidelio sniego ir šlapdribos daugiausia laukiama vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Vietomis galima lijundra, gali susidaryti plikledis. Šeštadienio popietę nestipriai lyja šiaurės vakarų Lietuvoje, šiaurės rytų Lietuvoje silpnai sninga, kitur be kritulių. Pagrindiniai keliai sausi arba drėgni, tačiau šiaurės ir rytų Lietuvoje mažesnio eismo intensyvumo rajoniniai keliai, ypatingai miškingose vietovėse, išlieka vietomis provėžoti, padengti prispausto sniego sluoksniu, slidūs.

