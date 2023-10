Mokytojai ir policija galės laisvai tikrinti moksleivių daiktus

Seimas po pateikimo pritarė Darbo partijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo numatoma, kad be tėvų sutikimo tiek mokyklos darbuotojai ir pedagogai, tiek policijos pareigūnai galėtų patikrinti moksleivių daiktus, kuprines, spinteles. Po to, kai per vieną dieną Marijampolėje medikų pagalbos prireikė nuo narkotikų apsvaigusiems trims mokiniams, o dar vienas jų mirė, toks įstatymas įgauna naują perspektyvą. Ar tai padės padidinti moksleivių saugumą ir ar tėvai tam pritaria?