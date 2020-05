„Argumentai, kuriais vadovaujantis buvo siūlyta įtraukti į kompensuojamų vaistų sąrašą, buvo pateikti Lietuvos akušerių ir ginekologų draugijos, jie net ir viešą laišką yra išplatinę su savo argumentais. Iš tiesų manau, kad yra paskubėta su tuo sprendimu, matant, kiek tai daug diskusijų sukelia“, – antradienį spaudos konferencijoje kalbėjo A.Veryga.

Pasak ministro, bus kreipiamasi „tiek į šitą organizaciją, tiek į daugiau profesinių organizacijų dėl papildomo išaiškinimo, nes ypatingai amžiaus grupė kelia daug klausimų“.

„Tam tikra prasme tai yra invazinė priemonė. Kol kas į kompensuojamų vaistų kainyną nebus įtraukiama, sulauksime detalesnių išaiškinimų, tada bus priimti galutiniai sprendimai“, – teigė A. Veryga.

Sveikatos apsaugos ministras balandžio 21 dieną pasirašė įsakymą, kuriuo į kompensuojamų vaistų sąrašą įtrauktas vaistinis preparatas „Levonorgestrel“.

Įsakyme nurodoma, kad vaistas skiriamas „merginoms nuo 15 iki 20 metų, kurios kreipiasi į ginekologą konsultacijos dėl kontracepcijos“. Kompensuojamųjų vaistų sąraše šis vaistas priskirtas prie „būklių, sukeliančių grėsmę sveikatai“.

Pirmadienį Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė Vilija Aleknaitė-Abramikienė kreipėsi į premjerą Saulių Skvernelį, sveikatos apsaugos ministrą A. Verygą ir kitas susijusias institucijas, prašydama paaiškinti, kodėl į kompensuojamųjų vaistų sąrašą buvo įtrauktas šis preparatas bei kodėl priimant sprendimą nebuvo konsultuojamasi nei su visuomene, nei su tėvams atstovaujančiomis organizacijomis.

Draugija gina sprendimą

Lietuvos akušerių ir ginekologų draugija laikosi pozicijos, jog šios hormoninės spiralės įtraukimas į kompensuojamų vaistų sąrašą yra teisingas sprendimas.

Kaip BNS sakė draugijos valdybos narė Žana Bumbulienė, toks siūlymas ministerijai pateiktas, vadovaujantis „Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir Europos Sąjungos tam tikrų institucijų politika, skatinančia mažinti paauglių nėštumų skaičių“.

Anot jos, PSO paauglėmis laiko merginas nuo „15 iki 19 metų imtinai“.

„Paauglių nėštumas turi labai dideles pasekmes – tiek socialines, tiek fiziologines, todėl buvo pasirinkta kaip labiausiai pažeidžiama grupė, nuo kurios mes pradėtume prašyti tos kompensacijos. Jų nėštumas – rizikingiausias sveikatai, be to, dėl to gali negauti išsilavinimo, darbo rinkoje nerasti vietos, pajamų neturi“, – kalbėjo Ž. Bumbulienė.

Gydytojos teigimu, draugija pritartų „kontracepcijos kompensavimui visoms reprodukcinio amžiaus moterų grupėms“.

„Bet mes suprantam, kad to nebus bent jau dabar“, – teigė Ž. Bumbulienė.

Ji taip pat sako, kad ne tik amžiaus grupė, bet ir pati hormoninė spiralė buvo pasirinkta įvertinus daug kriterijų: efektyvumą, veiksmingumo trukmę, poveikį merginų sveikatai, kitų šalių patirtį ir ekonominę naudą.