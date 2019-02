Ministerijos požiūriu, sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei mokinių rengimas šeimai jau integruoti į ugdymo programas Be to, parlamentarų pasiūlymams nelinkusios pritarti ir nevyriausybinės organizacijos, įžvelgiančios bandymą didinti nepilnų šeimų diskriminaciją, mokyklų uždarumą. Praėjusių metų rugsėjį 22 parlamentarai, atstovaujantys valdančiajai daugumai ir opozicijai, įregistravo Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis teigė siekiantys jį suderinti su Šeimos stiprinimo įstatymo nuostatomis. Švietimo įstatyme, anot autorių, būtų kur kas aiškiau reglamentuotas pasirengimo šeimai ugdymo procesas, įtvirtinta prievolė formuoti teigiamą požiūrį į šeimą, kaip visuomenes ir valstybės pagrindą, stiprinamas teigiamas požiūris į atsakingą tėvystę ir motinystę. Ministro Algirdo Monkevičiaus aiškinimu, šeimos instituto stiprinimo nuostatas apima dabartiniai Švietimo įstatymo principai, kuriais siekiama ugdyti vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, atsakingu žmogumi, perteikti humanistinės kultūros tradicijas bei vertybes, laiduoti sąlygas asmens brandžiai dorovinei kultūrai.

