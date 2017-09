Interviu DELFI L. Liautaud papasakojo, kodėl jai rūpi lietuviškas pasas ir kokie ryšiai ją sieja su Lietuva.

– Kokie jūsų ryšiai su Lietuva? Kiek žinau, iš Lietuvos kilusi jūsų uošvė Gražina. Papasakokite apie savo šeimą.

– Ryšiai su Lietuva ateina iš mano vyro šeimos. Jo motina, Gražina Gudaitytė Liautaud, 1938 m. gimė Žeimelyje. Gražina dešimtmečiais teikia pagalbą Lietuvai. Ji skiria savo laiką ir finansinę paramą Lietuvos verslui, sveikatos apsaugos sistemai, socialinėms problemoms spręsti, švietimo ir kultūrinei pažangai. Į mūsų šeimos gyvenimą ji atnešė gražią lietuvišką kultūrą ir tradicijas. Aš jai visada būsiu dėkinga už šią dovaną.

Aš pati kilusi iš Kanzas Sičio, Misūrio valstijos, čia užsiėmiau scenos menais. Darbas mane nunešė į Čikagą, čia susipažinau iš ištekėjau už Jimmy'o Johno Liautaudo. Esu dramaturgė, rašytoja, esu parašiusi keletą pilnametražių pjesių, taip pat knygą paaugliams „Juodojo lokio ežeras“ (Black Bear Lake).

Prieš daugelį metų prisijungiau prie savo uošvės Gražinos ir savo laiką, talentą bei finansinę paramą skiriu nevyriausybinėms JAV ir Lietuvos organizacijoms. Šiuo metu esu Lietuvos garbės konsulė Viskonsino valstijoje. Dirbu su Lietuvos diplomatais ir JAV lyderiais politikos, žemės ūkio, sveikatos apsaugos ir švietimo srityse, ypatingai daug dėmesio skiriu verslumo bei ryšių scenos meno srityje skatinimui.

Mano vyras Jimmy Johnas yra sumuštinių restoranų „Jimmy John’s“ įkūrėjas, savininkas ir vadovas. Visoje JAV įmonė įdarbinusi per 70 tūkst. žmonių. Tinklui priklauso per 2700 prekybos vietų 43 valstijose. Praėjusių metų rugsėjį pardavėme didžiąją akcijų dalį, tačiau, nepaisant to, Jimmy įmonėje yra didžiausias akcininkas. Jis taip pat investavęs į keletą viešbučių, vyno gamyklų, avialinijas, keletą barų ir restoranų idėjų, taip pat į nekilnojamąjį turtą. Jimmy jaučia aistrą padėti kitiems. Jis ir jo įmonė yra filantropai, kurie itin rūpinasi sveikatos apsauga, skatina asmeninį jaunimo augimą ir saugumą, remia JAV kariuomenę.

Kartu užauginome tris vaikus: 23 metų Spencerį, kuris dirba „Jimmy John’s“, 18-metę Ajovos universiteto studentę Lucy ir 17-metį Fredą, kuris yra Brewster akademijos moksleivis. Jimmy ir mūsų vaikai turi dvigubas JAV ir Lietuvos pilietybes. Aš labai didžiuojuosi šeimos lietuviškomis šaknimis ir tikiuosi, kad man taip pat ateityje bus suteikta dviguba pilietybė.

– Ar kada skaičiavote, kiek pinigų Lietuvoje išleidote labdarai?

– Ne, jau daug metų abu su vyru skiriame laiką ir pinigus Lietuvos reikalams, tačiau laikomės principo konkrečių sumų neskelbti. Esu laiminga ir didžiuojuosi projektais, kuriuos mano šeima čia vykdo remdama Lietuvos žmones.

Būdama garbės konsulė, savo lėšomis finansuoju visą šį darbą. Kaip minėjau, mano užsidegimą remti Lietuvą įkvėpė uošvė Gražina, dešimtmečius skirianti laiką, energiją ir finansinę pagalbą įvairiems reikalams. Prieš daug metų prisijungiau prie Gražinos remdama „Lietuvos vaikų viltį“ – nepelno siekiančią organizaciją, kuri Lietuvos vaikams teikia specializuotą ortopedinį gydymą. Kartu su Gražina ir mūsų sutuoktiniais, konsultavome ir finansiškai parėmėme Ortopedijos skyriaus įkūrimą Vilniaus universiteto Vaikų ligoninėje. Be to, kartu su vyru nupirkome naujus langus visai ligoninei. Taip pat padėjome ir parėmėme rinkimus atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.

2014 m. kartu su Gražina ir Jimmy lankėmės Lietuvoje, susitikome su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto studentais, parėmėme versliausius studentus, penkiems jų skyrėme stipendijas.

– Kodėl jums reikalinga Lietuvos pilietybė?

– Noriu turėti dvigubą pilietybę. Norėčiau gauti pilietybę, nes didžiuojuosi šeimos lietuvišku paveldu ir jaučiu stiprų ryšį su šalimi bei jos žmonėmis. Įgydama Lietuvos pilietybę, noriu dar labiau sustiprinti ir taip stiprų ryšį su šeima.

Dviguba pilietybė man taip pat reikalinga siekiant efektyviau remti Lietuvos žmones, jiems padėti. Noriu tęsti nesibaigiantį Gražinos atsidavimą padedant Lietuvai. Taip pat ketinu panaudoti „Jimmy John’s“ versle įgytą patirtį skatindama verslumo galimybes.

– Kaip dažnai atvykstate į Lietuvą?

– Per pastarąjį dešimtmetį čia lankiausi tris kartus. Turėdama dvigubą pilietybę, šioje gražioje šalyje galėčiau praleisti daugiau laiko.

– Kaip pasikeistų jūsų gyvenimas, jei gautumėte dvigubą pilietybę?

– Man gyvenime dažnai šypsojosi sėkmė, bet dvigubos pilietybės gavimas pakeistų gyvenimą į dar geresnį. Tai suvienytų šeimą ir leistų man iš tikro būti lietuviškos kultūros, kurią taip myliu, dalimi. Pagaliau galėtume pradėti įgyvendinti planus Lietuvoje įsigyti šiek tiek žemės ir namą. Aš tikrai pasinaudočiau galimybėmis, kurias matau, vystant šalies ryšius su JAV politikos, žemės ūkio, sveikatos apsaugos ir švietimo srityse, ypač daug dėmesio skiriant verslumo skatinimui ir vystant ryšius scenos menuose. Aš pažadu įsipareigojimą ir atsidavimą garsinti ir remti Lietuvą. Būčiau pagerbta įgydama pilietybę.

– Kas jums Lietuvoje patinka?

– Gimiau ir augau JAV, myliu savo šalį, bet Lietuva pavergė mano širdį. Tai mano šeimos paveldas, kurį aš priėmiau. Šalis graži, rami, turtinga istorija ir tradicijomis. Žmonės malonūs, dėkingi, siekia mokytis ir augti. Mane stebina, kad šalis iki šiol nesulaukė tokio dėmesio, kurio iš tikro nusipelnė. Lietuva – paslėptas perlas.