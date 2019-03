Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja 2015 metais dirbusi I. Šimonytė turėtų liudyti apie banko registruotą siūlymą keisti Vartojimo kredito įstatymą. Buvęs „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis kaltinamas bandęs neteisėtai paveikti politikus, kad šie priimtų kai kurias nuostatas liberalizuojančias įstatymo pataisas, nes Lietuvos banko pasiūlytas reglamentavimas buvo pernelyg griežtas. I. Šimonytė ikiteisminio tyrimo pareigūnams liudijo, kad Lietuvos bankui registravus pataisas ilgą laiką Finansų ministerija ir Seimas nieko nedarė, o į projektą pasižiūrėjo tik po kelių vienas po kito nutikusių nelaimingų atsitikimų, susijusių su greitųjų kreditų paėmimu. Pasak jos, greitųjų kreditų bendrovių atstovai buvo labai aršiai nusiteikę ir bandė įrodyti, kad nieko nereikia daryti. Susiję straipsniai: „MG Baltic“ byloje liudija buvęs Kurlianskio vairuotojas „MG Baltic“ bylos posėdyje liudijo Gentvilas: tai buvo Masiulio asmeninių problemų sprendimas „Jų pozicija buvo puolamoji, viešojoje erdvėje buvo daug užsakomųjų straipsnių, nukreiptų prieš Lietuvos banko pasiūlymą. Buvo tiek procedūrinių, tiek techninių bandymų stabdyti pataisų priėmimo procesą, priėmimas buvo vilkinamas, be to, įstatymo projektas ne kartą buvo išimamas iš Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkės“, – tyrėjams sakė parlamentarė. „Šarūnas Gustainis įregistravo Lietuvos smulkiųjų vartojimo kreditų asociacijos lobuotus pasiūlymus, tačiau darbo grupė jų nepriėmė. Ypatingai jis „stūmė“ pataisas dėl kredito gavėjų mokumo vertinimo, bet Biudžeto ir finansų komitetas joms nepritarė“, – teigė ji. Bylos duomenimis, 2015 metų liepą Š. Gustainis priėmė 8,7 tūkst. eurų kyšį, užmaskuotą kaip paramą viešajai įstaigai, o tų pačių metų spalio mėnesį susitiko su R. Kurlianskiu. Anot prokurorų, susitikimo metu tuometinis Seimo narys Š. Gustainis iš verslininko gavo minimos pataisos tekstą, o vėliau ją registravo ir balsavo už priėmimą. Tyrėjai užfiksavo, kad R. Kurlianskis Seime priimamas Vartojimo kredito įstatymo pataisas aptarinėjo su buvusiu vartojimo kreditų įmonės „4finance“ vadovu Gediminu Velička. Kaseliausko klausinės apie Guogą 2005 – 2014 metais VMI vadovavęs M. Kaseliauskas turėtų sulaukti klausimų apie buvusio liberalo, Europos Parlamento nario Antano Guogos prieš kelerius metus vykusius susitikimus su R. Kurlianskiu. Mokesčių specialistas buvo politiko finansininkas. A. Guoga tikino, kad jo ir verslininko susitikimus organizavo būtent M. Kaseliauskas. R. Kurlianskis kaltinamas neteisėtai siekęs, kad A. Guoga atsisakytų Liberalų sąjūdyje kurti atskirą frakciją „Klestinti Lietuva“, nes ji būtų buvusi žalinga byloje kaltinamam tuometiniam partijos vadovui Eligijui Masiuliui. Bylos duomenimis, R. Kurlianskis įkalbėjo A. Guogą atsisakyti tokių planų, kai nuvyko pas jį į Anupriškes. M. Kaseliauskas tyrėjams tvirtino pokalbyje nedalyvavęs, o tai buvęs antrasis jų susitikimas. Pasak jo, pirmojo pokalbio metu buvęs „MG Baltic“ viceprezidentas įkalbinėjo A. Guogą nesudaryti konkurencijos E. Masiuliui partijos pirmininko rinkimuose 2015 metų rudenį. Vis dėlto A. Guoga rinkimuose dalyvavo. Buvęs VMI vadovas vienoje apklausų teigė, kad R. Kurlianskis jungė „verslo, žiniasklaidos ir politikos pasaulius“ ir turėjo daug žinių, todėl jis buvo suinteresuotas su verslininku bendrauti. Jis tat pat tvirtino žinojęs, kad R. Kurlianskio ir E. Masiulio santykiai „buvo artimi ir geri“. Teismas iš pradžių penktadienį planavo A. Guogos apklausą, tačiau ji nukelta į gegužės 13 dieną. „R. Kurlianskis galėdavo į E. Masiulį kreiptis su prašymais dėl koncernui „MG Baltic“ reikalingų politinių sprendimų priėmimo, o E. Masiulis, jeigu tai būdavo jam naudinga, tokius R. Kurlianskio prašymus išpildydavo“, – kalbėjo M. Kaseliauskas. Politinės korupcijos byloje R. Kurlianskis yra kaltinamas davęs kyšius politikams už koncernui naudingų sprendimų priėmimą. Kaltinamieji kaltės nepripažįsta ir teigia, kad tyrimas buvo vykdomas tendencingai. Byloje be R. Kurlianskio ir E. Masiulio korupcija kaltinami buvęs Seimo narys Šarūnas Gustainis ir eksparlamentaras, buvęs „darbietis“ Vytautas Gapšys. Seimo narys Gintaras Steponavičius kaltinamas piktnaudžiavimu, nesant kyšininkavimo požymių. Kaltinimai byloje oficialiai pateikti ir pačiam koncernui „MG Baltic“, Darbo partijai bei Liberalų sąjūdžiui.

7 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.