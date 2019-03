Savivaldybių patalpose buvo galima balsuoti trečiadienį ir ketvirtadienį, balsavimas namuose vyksta penktadienį ir šeštadienį. Namuose balsuoti gali neįgalieji, ligoniai, sunkios sveikatos būklės senjorai, jie prašymą turėjo pateikti iš anksto. Aktyviausiai iš anksto balsuoja Ignalinos gyventojai – savo valią jau pareiškė 15,02 proc. rinkėjų. Išankstiniame balsavime aktyvumas taip pat didelis Lazdijų rajone (12,93 proc.), Kupiškio rajone (11,60 proc.), Varėnos rajone (11,39 proc.) ir Zarasų rajone (10,93 proc.). Diddžiuosiuose miestuose rinkėjų aktyvumas kur kas mažesnis. Vilniuje balsavo 2,96 proc. žmonių, Klaipėdoje balsą atidavė, 2,42 proc. rinkėjų, Panevėžyje – 3,41 procento. Rinkimų dieną sekmadienį balsavimas apylinkėse prasidės 7 ir baigsis 20 valandą. Antrojo turo renkant merus prireikė 41 savivaldybėje. Jame rungiasi du daugiausiai balsų pirmajame surinkę kandidatai. 19 savivaldybių vadovą išsirinko jau per pirmąjį turą prieš dvi savaites.

