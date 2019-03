„Po antrojo turo su skyriumi susėsime ir priimsime sprendimą. Tai bus ne asmeninis, o kolektyvinis sprendimas“, – pirmadienį BNS sakė politikas. „99 procentai“, – teigė jis apie ketinimą grįžti į Marijampolę, nepaisant to, kad į Seimą jis išrinktas vienmandatėje apygardoje. K. Mažeikai atsisakius parlamentaro mandato, Sūduvos apygardoje turėtų vykti nauji rinkimai. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pirmą kartą Marijampolėje gavo mandatų, partija čia laimėjo antrą vietą ir turės mažiausiai septynis atstovus taryboje. Pats K. Mažeika per tiesioginius mero rinkimus taip pat liko antras, sulaukęs 21 proc. rinkėjų palaikymo. Nuo socialdemokrato Povilo Isodos jis atsilieka beveik dvigubai. Tačiau į Marijampolės savivaldybės tarybą jis jau pateko pagal partijos kandidatų sąrašą. Susiję straipsniai: Gailiui tapus Joniškio rajono meru, ten laukia nauji parlamentaro rinkimai Politikai po rinkimų skaičiuoja mandatus: triumfuoja ne partijos „Vertinant žmonių pasitikėjimą, man tikrai problemų nekils ir nebus sunku atsisakyti Seimo nario mandato“, – pirmadienį per spaudos konferenciją Valdovų rūmuose tvirtino politikas. „Dvejus metus stebėjome situaciją ir matome, kaip Vyriausybės darbas ir veikla nepasiekia tiesiogiai žmonių. Tai, ką mes darome, ypač analizuojame Specialiųjų tyrimų tarnybos, tiek Viešųjų pirkimų tarnybos išvadas ir tyrimus ir matome, kad Marijampolės savivaldybė yra tikrai labai prastose pozicijose kalbant apie nepotizmą ir korupciją, turbūt viena iš lyderiaujančių savivaldybių, todėl tas sprendimas buvo priimtas ryžtingas, kad pakeistume tą situaciją“, – argumentus dirbti Marijampolėje vardijo K. Mažeika.

