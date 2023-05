Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis teigia neketinantis keisti savivaldybėje šiuo metu galiojančios tvarkos, kuria neprašoma čekiais pagrįsti panaudotų tarybos nario reikmėms skirtų lėšų. Politikas mano, kad tokia tvarka yra tinkama, nes neapsunkina tarybos narių. Todėl, pasak mero, Kaunas galėtų būti pavyzdžiu ir kitoms savivaldybėms, kaip turėtų būti reglamentuojamas savivaldos lėšų panaudojimas.

„Atėjęs 2011 metais į Kauno miesto tarybą, tokią tvarką, kuri egzistuoja dabartės, aš radau prieš tai tarybos padarytą. Ir kadangi šiek tiek pasigilinome, tvarka labai gera, labai protinga. Nereikia nei savivaldybėje, nei namuose parėjus kvitais visas sienas apklijuoti vietoj tapetų, tai skaitėm, kad yra puikiai“, – žurnalistams Kaune sakė V. Matijošaitis

„Bet lygiai tokia pati tvarka yra ir Europos Parlamente – tik ten skaičiai yra žymiai didesni. (...) Tai žmonės, turėdami išlaidas, gali šiek tiek pasidengti ir nepildyti, nesamdyti buhalterio, kuris vestų jiems atskaitą“, – pridūrė jis.

Meras svarsto, kad Kaune galiojanti tvarka galėtų būti pavyzdžiu ir kitoms savivaldybėms.

„Gal vienam žmogui ta tvarka yra nepagrindžiama. Iš tiesų tai gaila, aš maniau, kad visose savivaldybėse taip vyksta kaip Kaune, galėtų Kaunas būti pavyzdžiu, kaip turi vykti ir visur vienodai, o ne vaikščioti tarybos nariai, ieškoti kažkokių čekių, kad kažką padengti“, – sakė jis, omenyje turėdamas visuomenininką Andrių Tapiną.

Politikas, paklaustas, kaip vertina Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) iniciatyvą keisti savivaldos lėšų reglamentavo tvarką, pašiepė konservatorius.

„Nelabai aš girdėjau, ką jie čia keisti siūlė, bet, atrodo, kad man prieš ateinant meru miestą ir valdė konservatoriai, kurie ir įvedė tą tvarką“, – teigė V. Matijošaitis.

„Jeigu Vyriausybė nutars, kad reikia keisti, tai tegu apsižiūri visą ūkį, visur, kur reikia keisti“, – pridūrė jis.

Kauno miesto meras sukritikavo ir visuomenininko A. Tapino pradėtą iniciatyvą „Skaidrinam“.

„Tapinas kažkaip į kitos šalies tarną labiau panašus negu į dorą lietuvį, kuris rūpinasi tauta. O dabar padaro tokį jovalą: pradeda ministrus, ministres keisti. Tai tyčiojimasis yra“, – sakė V. Matijošaitis.

Paviešintos tarybos narių veiklai skirtų lėšų 2019-2023 m. ataskaitos rodo, kad Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis ir vicemerai Andrius Palionis bei Mantas Jurgutis per pastarąją kadenciją išleido po maksimalią sumą – kiekvienas per 43 tūkst. erų. Kauno miesto meras transporto išlaidoms per visą kadenciją išleido daugiau nei 30 tūkst. eurų.

ELTA primena, kad A. Tapinas gegužės mėnesį paskelbė, kad švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, dirbdama Kauno savivaldybėje, galimai piktnaudžiavo tarybos nario veiklai skirtomis lėšomis ir įsisavino beveik 14 tūkst. eurų. Ministrė savo išlaidų pagrįsti čekiais negalėjo, tačiau paviešino Kauno savivaldybei pateiktas ataskaitas. Tai neišsklaidė abejonių nei opozicijai, nei daliai valdančiosios koalicijos atstovų.

Nors premjerė I. Šimonytė kartojo pasitikinti J. Šiugždiniene, praėjusią savaitę ministrė paskelbė Vyriausybės vadovei įteikusi atsistatydinimo pareiškimą. Premjerė pirmadienį patenkino J. Šiugždinienės prašymą.

Tačiau klausimų kilo ir dėl Kauno miesto savivaldybės taryboje dirbusių kitų ministrų: Gintarės Skaistės ir Simono Kairio. Finansų ministrė G. Skaistė pirmadienį pranešė, kad negalėdama pagrįsti dalies savo išlaidų dirbant Kauno miesto savivaldybės taryboje, nusprendė jai pervesti beveik 14 tūkst. eurų.