„Suprantu, jog būsiu šalinamas iš partijos. Neslėpsiu, kad skaudu. Tokio griežto atsako sulaukti nesitikėjau. Per daugiau nei dešimt bendro darbo metų pavyko pažinti daug nuostabių šios bendruomenės žmonių, kurie man išlieka svarbūs. Nors formaliai matyt nebegalėsiu vadintis partijos nariu, tačiau kolegas, skyrių narius visuomet laikysiu artimais draugais ir bendražygiais“, – Delfi sakė M. Majauskas.

TS-LKD Priežiūros komitetas, kuris ir spręs dėl jo partinio likimo, renkasi posėdžiauti pirmadienį vakare.

M. Majausko teigimu, BFK dirba sklandžiai, sėkmingai tvirtina biudžetą, vykdo parlamentinę kontrolę, vertina mokestinius projektus ir įgyvendina reformas.

„Nukirpta Olimpinio komiteto ir loterijų bambagyslė, inicijuota Lietuvos Futbolo Federacijos pertvarka, padidinti mokesčiai bankams, kazino, lošimų namams. Atlyginimai mokami tik į sąskaitas, apribotas grynųjų pinigų atsiskaitymas stambiomis sumomis, šimtas naujų bankomatų regionuose. Tai yra Seimo biudžeto ir finansų komiteto iniciatyvos.

Komitetas per metus apsvarstė 275 Seimo pavedimus. Tai yra daugiau nei bet kuris kitas Seimo komitetas ir maždaug tris kartus daugiau nei vidutiniškai komitetai apsvarsto per metus. Ir nors šis komitetas nuo kadencijos pradžios dirbo mažumoje absoliuti dauguma sprendimų buvo tvirtinami bendru sutarimu. Nei dauguma, nei mažuma neturėjo dėl to jokių priekaištų“, – pridūrė M. Majauskas.

Įpareigojo neteikti nesuderintų iniciatyvų

Praėjusią savaitę Seime posėdžiavęs konservatorių prezidiumas nusprendė, kad koalicijos partneriai, o tiksliau „laisviečiai“, pažeidė koalicijos sutartį, kai pasiūlė ir balsavo už 9 proc. lengvatinio pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pratęsimą maitinimo paslaugoms metams ir taip neparėmė Vyriausybės politikos bei matymo.

Šį siūlymą per priėmimą Seime palaikė ir Seimo konservatoriai M. Skritulskas bei BFK pirmininkas M. Majauskas. Atsižvelgdamas į tai, prezidiumas vietoje M. Majausko į komiteto pirmininkus Seimo konservatoriams pasiūlė deleguoti kitą politiką.

Skelbta, kad dėl tolesnės M. Majausko narystės partijoje, dėl sankcijų M. Skritulskui turės apsispręsti partijos Priežiūros komitetas.

Konservatorių prezidiumas dar prieš balsavimus Seime taip pat įpareigojo savo frakcijos narius neteikti biudžetui iniciatyvų, nederintų su Vyriausybe, ir atitinkamų iniciatyvų nepalaikyti.

Vėliau partijos Priežiūros komitetas suformulavo atskiras rekomendacijas M. Majauskui, kuris reiškė palaikymą kitokiam nei Vyriausybės matymui dėl PVM lengvatos kai kuriems verslams: komitetas rekomendavo arba atsiimti su Vyriausybe nederintus siūlymus, arba trauktis iš pareigų komitete ir iš partijos. Tokių veiksmų M. Majauskas nesiėmė.

Opozicija prašo konservatorių palikti Majauską pareigose

Penktadienį 6 BFK nariai iš opozicijos kreipėsi į konservatorių vadovus, prašydami Mykolo Majausko neatleisti iš komiteto vadovo pareigų.

Jų teigimu, M. Majauskui vadovaujant komitetui ypač daug dėmesio yra skiriama darbo kokybei ir parlamentinei kontrolei.

„BFK pirmininkas visada tolerantiškas visiems komiteto nariams, kiekvienam komiteto nariui suteikia galimybę pasisakyti, kritiškai išreikšti savo nuomonę. M. Majauskas visada geba priimti kritiką vienu ar kitu svarstomu klausimu“, – rašoma ketvirtadienį datuotame kreipimesi į TS-LKD pirmininką Gabrielių Landsbergį bei konservatorių frakcijos seniūnę Radvilę Morkūnaitę–Mikulėnienę.

„Manome, kad BFK pirmininkas M. Majauskas gali ir toliau sėkmingai vadovauti komitetui, kompetentingai spręsti iškilusias problemas bei klausimus, deramai atstovauti komitetui“, – teigia kreipimąsi pasirašę komiteto nariai Algirdas Butkevičius, Andrius Palionis, Vytautas Gapšys, Valius Ąžuolas, Liudas Jonaitis ir Juozas Varžgalys.