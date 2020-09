„Šiandieninis nesugebėjimas susitarti dėl sankcijų, skirtų palaikyti baltarusius, kenčiančius ir kovojančius už demokratiją, pakerta demokratinių vertybių, už kurias jie kovoja, patikimumą“, – pirmadienį socialinio „Twitter“ paskyroje pranešė L. Linkevičius.

„Kai kurie kolegos neturėtų susieti dalykų, kurių negalima susieti. Lietuva ir toliau reikalaus esminių veiksmų“, – pridūrė jis.

Taip ministras rašė po to, kai Europos Sąjungos šalių užsienio reikalų ministrams nepavyko priimti sprendimo dėl sankcijų Baltarusijai.

Šį klausimą svarstys vėliau šią savaitę susirinksianti Europos Vadovų Taryba.

„Ministrai aptarė sankcijas. Ir nors esama aiškaus noro paskelbti šias sankcijas, to padaryti buvo neįmanoma, nes reikia vienbalsio pritarimo, o to pasiekti šiandien nepavyko“, – per spaudos konferenciją pirmadienį sakė Bendrijos diplomatijos vadovas Josepas Borrellis.

„Šį klausimą svarstys valstybių ir vyriausybių vadovai Europos Vadovų Taryboje vėliau šią savaitę“, – pridūrė jis ir pažadėjo padaryti viską, kas įmanoma, kad sankcijos būtų patvirtintos.

Jis nurodė, kad per pirmadienio susitikimą „viena šalis neprisidėjo prie konsensuso“.

Naujienų agentūra „Bloomberg“ neseniai pranešė, kad Kipro atstovai perspėjo savo kolegas iš ES, jog nepritars pasiūlymams įvesti sankcijas Baltarusijos pareigūnams, jei blokas nesutiks įvesti apribojimų Turkijai dėl išteklių žvalgymo darbų Viduržemio jūros rytinėje dalyje.

Baltarusijoje jau daugiau kaip mėnesį vyksta beprecedenčiai protestai dėl rugpjūčio 9-ąją įvykusių prezidento rinkimų, kurių laimėtoju buvo paskelbtas Aliaksandras Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų. Opozicija ir Vakarų šalys šiuos rinkimus laiko suklastotais.