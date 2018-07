Finansų ministerija pateikė Vyriausybės nutarimo projektą, kur nustato surašymo apskaitos datą, patvirtina temų ir rodiklių sąrašą. Gyventojų ir būstų surašymas 2021 metais pirmą kartą gali būti vykdomas automatiškai, panaudojant administracinius duomenis, gautus iš pagrindinių valstybės registrų ir informacinių sistemų. „Planuojama, kad pačiame surašymo procese gyventojams nereikės dalyvauti, tai yra priimti surašinėtojus ar internete deklaruoti kokius nors duomenis“, – rašoma Statistikos departamento BNS pateiktame atsakyme. Vyriausybės nutarimo projekte numatoma, kad gyventojų ir būstų surašymas vyks sausio 1 dieną. Surašymo rezultatus planuojama skelbti 2022 metais. Statistikos departamentas bandomąjį surašymą atliks 2019 metų sausio – 2020 metų birželio mėnesiais. 2011 metais vykusiame surašyme gyventojus lankė statistikai ir pildė jiems surašymo lapus. Žmonės elektroninį surašymo lapą internete galėjo užsipildyti ir patys. Specialiai surašymo informacinei sistemai sukurti šiais metais Statistikos departamentui jau skirta 670 tūkst. eurų. Iki 2021 metų jai dar turėtų būti skirta beveik 58 tūkst. eurų.

