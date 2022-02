Konservatoriams priklausančio europarlamentaro Andriaus Kubiliaus teigimu, atsakomybę už agresiją turės prisiimti ir Aliaksandro Lukašenkos vadovaujama Baltarusija, kurios teritorija pasitelkta Kremliui puolant Ukrainą.

Be to, Ukrainos pasienio tarnyba patvirtino žiniasklaidos pranešimus, kad į šalies teritoriją pradėjo veržtis Baltarusijos karinė technika.

„Tokio daikto kaip Baltarusija dabar jau nebėra po to, kas įvyko šią naktį. Rusijos karinės pajėgos iš Baltarusijos perėjo į Ukrainą. Tai reiškia, kad arba Baltarusija yra okupuota, arba Rusijos kariuomenės naudojama kaip placdarmas. Arba tai reiškia, kad Lukašenka yra tiesiog Putino vasalas“, – Eltai teigė A. Kubilius.

„Visiems, kas šį karą pradėjo, teks tokia pati atsakomybė, o kaip ji realizuosis, ar per tarptautinius tribunolus, ar kitais būdais, dar sunku pasakyti. Tačiau akivaizdu, kad tiek Putinas, tiek Lukašenka yra karo nusikaltėliai tarptautinės teisės požiūriu“, – sakė A. Kubilius, pažymėdamas, kad tarptautinė bendruomenė turėtų pritaikyti sankcijas ir Minskui.

„Ko gero, bus atitinkamos sankcijos visiems, kas dalyvauja šiame kare. Aš nematau tame didelio skirtumo, ar sankcijos bus taikomos Rusijos, ar Baltarusijos subjektams. Bet svarbiausias akcentas yra tai, kad mes Lietuvoje turime skubiai reorganizuoti mąstymą. Turime suprasti, kad yra pradėtas tikras karas“, – teigė konservatorius.

Tai, kad Baltarusija dalyvauja agresijoje prieš Ukrainą, pažymėjo ir europarlamentaras Petras Auštrevičius.

„Baltarusija yra agresijos dalis. Baltarusija dalyvauja agresijoje prieš Ukrainą“, – LRT radijui teigė P. Auštrevičius.

ELTA primena, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienio paryčiais paskelbė, jog pradeda karinę operaciją prieš Ukrainą. Iš karto Rusijos kariuomenė atakavo Ukrainą daugelyje vietų.

V. Putinas savo kalboje pareiškė, kad užpuolimo tikslas – „demilitarizuoti ir denacifikuoti“, bet ne okupuoti Ukrainą. Jis įspėjo kitas šalis nesikišti, nes priešingu atveju pagrasino tokiu atsaku, kuris „nuves prie pasekmių, kurių dar nepatyrėte savo istorijoje“.