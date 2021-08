Tai Pakruojo rajono, Zarasų rajono ir Varėnos rajono savivaldybės.

Pakruojo rajone 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 22 atvejai, teigiamų tyrimų dalis siekia 1,1 procento.

Zarasų rajone atitinkamai 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 14 atvejų, o teigiamų tyrimų dalis – 0,9 procento.

Varėnos rajone 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 20 atvejų, teigiamų tyrimų dalis – 0,8 procento.

Visos kitos šalies savivaldybės jau yra patekusios į geltonąją arba raudonąją COVID-19 zoną.

Į prasčiausią COVID-19 zoną – raudonąją C3 – patenka šios savivaldybės: Klaipėdos miestas (100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 344 atvejai, teigiamų tyrimų dalis – 4,4 procento), Kauno miestas (100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 215 atvejų, teigiamų tyrimų dalis – 3,3 procento), Palangos miesto savivaldybė (100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 420 atvejų, teigiamų tyrimų dalis – 5,8 procento), Kretingos rajono savivaldybė (100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 233 atvejai, o teigiamų tyrimų dalis – 3,6 procento) ir Skuodo rajono savivaldybė (100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 300 naujų atvejų, teigiamų tyrimų dalis siekia 4,9 procento).

Delfi primena, jog per praėjusią parą Lietuvoje buvo nustatyta 394 nauji atvejai, teigiamų tyrimų dalis siekia 2,9 procento.

Visoje šalyje 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 133,9 atvejo, šiuo metu visa Lietuva patenka į raudonąją C1 COVID-19 zoną.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys antradienio rytą „Žinių radijo“ laidoje „Pozicija“ teigė, jog Lietuva artėja prie užsibrėžtos ribos, kada vėl reikės taikyti ribojimus.

Ministro teigimu, tendencijos rodo, kad šios savaitės pabaigoje bus pasiektas 250 COVID-19 lovų užimtumas, todėl, pasak jo, Vyriausybė trečiadienį turės diskutuoti apie naujas pandemijos valdymo priemones.