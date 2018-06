Mokymai „Kardo kirtis“ vyko visose trijose Baltijos šalyse ir Lenkijoje, o „Perkūno griausmas“ buvo didžiausios nacionalinės pratybos Lietuvos kariuomenės istorijoje. Tuo metu Baltijos jūroje vyko pratybos „Baltops“.

Per visas šias pratybas Lietuvos gyventojai galėjo matyti besitreniruojančius karius ne tik poligonuose, bet ir civilinėse teritorijose. Šalies keliais nuolat kursavo karinė technika.

Praėjusią savaitę Jonavos rajone desantavosi apie 150 Jungtinių Valstijų karių, atskridusių tiesiai iš JAV. Žmonės taip pat stebėjo trečiadienį vykusią karių ir technikos persikėlimo per Nemuną operaciją Kauno rajone, desanto operaciją Nemirsetos paplūdimyje.

Per pratybas neapsieita be incidentų. Praėjusią savaitę Prienų rajone susidūrė keturi Jungtinių Valstijų kariuomenės šarvuočiai „Stryker“, per avariją sužeista 13 amerikiečių karių.

Dar viena avarija praėjusią savaitę įvyko, kai JAV šarvuotis Kazlų Rūdoje nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į medį. Sužeisti trys JAV kariai. Trys Prancūzijos kariai sužeisti Švenčionių rajone apvirtus kariniam visureigiui.

Vykusios pratybos šiek tiek persidengė su Lietuvoje gegužės 21 – birželio 7 dienomis vykusiais tarptautinėmis Specialiųjų operacijų pajėgų mokymais „Liepsnojantis kalavijas“.

Jie šiemet išsiskyrė technika: Jungtinės Valstijos į pratybas atgabeno ugnies paramos orlaivį „AC-130“, strateginį bombonešį „B-1B Lancer“ ir naikintuvus „F-16“.

Lietuvos kariuomenė teigia, kad birželį vienu metu šalyje treniravosi iki 13 tūkst. šalies ir sąjungininkų karių.