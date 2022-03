„Rusijos prezidentas praliejo Rusijai broliškos tautos kraują. Šis karas – tarptautinės teisės pažeidimas ir niekas jo istorijoje negalės pateisinti: kad vaikai netenka tėvų, kad šeimos yra išardomos, kad žmonės netenka visko, ką susikūrė sunkiu laikmečiu“, – teigė kartu su Lietuvos vadovu Gitanu Nausėda Rukloje apsilankęs Vokietijos prezidentas.

„Šimtai tūkstančių priversti palikti savo namus, tūkstančiai nekaltų žmonių buvo nužudyti jau per pirmąsias 7 karo dienas. Ir toliau griaunami miestai, naikinama infrastruktūra“, – sakė Frankas Walteris Steinmeieris.

„Nepaliksime Ukrainos vienos jai sunkiausiu metu. Prezidentas Putinas atnešė begalines kančias Ukrainos žmonėms. Prezidentas Putinas pradėjo šį karą, jis gali jį bet kada ir nutraukti. Ir jis privalo jį nutraukti.

Jei jis jo nenutrauks tuomet gali būti naudojama vis sunkesnių ginklų ir taip sunaikinama vis daugiau žmonių“, – teigė Vokietijos prezidentas.

Kartu jis pažymėjo, kad tiek Vokietija, tiek NATO aljansas remia ir besąlygiškai toliau rems Lietuvą ir kitas rytinio NATO flango valstybes.

„Mes tvirtai palaikome lietuvius, estus ir latvius. Palaikome žmones Lenkijoje, Slovakijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje bei kitus sąjungininkus Rytuose. Karas sugrįžo prie pat jų sienų“, – sakė jis.

„Aljanso solidarumas veikia be jokių „jeigu“ ir „bet“. Vokietija yra patikima kolektyvinės Aljanso gynybos partnerė. Vokietijos Vyriausybė tai įrodė neseniai priimdama sprendimus atsiųsti pastiprinimą į Baltijos šalis bei Slovakiją ir Rumuniją. Be to ji nusprendė padidinti ženkliai išlaidas gynybai“, – sakė Frankas Walteris Steinmeieris.

