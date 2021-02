Lietuvoje – 463 nauji COVID-19 atvejai, mirė dar 9 žmonės, nauji protrūkiai – vaikų lopšelyje-darželyje, grožio salone, Marijampolės krepšinio komandoje, gamyklose

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja apie per praėjusią parą Lietuvoje fiksuotus koronavirusinės infekcijos (COVID-19) protrūkius.

Per praėjusią parą izoliuoti 934 didelės rizikos sąlytį turėję asmenys, iš viso izoliacijoje, įskaitant žmones, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, šiuo metu yra 53 101 asmuo.

Atvejų, kai asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios, t. y. epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, jog asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo, šiuo metu registruoti 105. Atkreiptinas dėmesys, kad šie asmenys epidemiologinės diagnostikos metu įvardija įvairias vietas, t. y. parduotuves, degalines, plovyklas, kur lankėsi, tačiau nurodo, jog kontakto laikas trumpas, o kitų asmenų užsikrėtimo atvejai tose vietose nėra registruoti.

Atvejai, fiksuoti protrūkiuose

Naujas protrūkis vakar registruotas Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ – patvirtini du susiję COVID-19 ligos atvejai.

Taip pat naujas protrūkis vakar registruotas grožio studijoje Visagine – COVID-19 liga patvirtinta dviem darbuotojams. Iš viso registruoti trys su protrūkiu siejami atvejai.

Šeštadienį patvirtini koronavirusinės infekcijos atvejai, susiję su besitęsiančiu protrūkiu Marijampolės socialinės pagalbos centre laikinuosiuose nakvynės namuose (iš viso registruoti šeši susiję atvejai), SODROS Šilutės poskyryje (iš viso su protrūkiu siejami septyni atvejai), Visagino teisme (iš viso registruoti penki susiję atvejai), Biržų policijos komisariate (iš viso su protrūkiu siejami aštuoni atvejai).

Taip pat vakar registruoti atvejai, epidemiologų vertinimu, siejami su protrūkiu Marijampolės savivaldybės sporto centro ,,Sūduva“ jaunimo krepšinio komandoje. Iš viso su protrūkiu siejama 11 COVOD-19 ligos atvejų, įskaitant antrinius atvejus.

Be to, vakarykštę parą patvirtinti koronavirusinės infekcijos atvejai, siejami su protrūkiais Marijampolės lopšelyje-darželyje ,,Rasa“ (iš viso 11 susirgimų, įskaitant antrinius), Klaipėdos rajono Slengių daugiafunkciame centre (iš viso septyni susirgimai), Šilutės lopšelyje-darželyje ,,Pušelė“ (iš viso trys užsikrėtimo atvejai).

Šeštadienį registruoti ir koronavirusinės infekcijos atvejai, siejami su protrūkiais Marijampolės pieno pramonės įmonėje, baldų gamybos įmonėje Kazlų Rūdoje, Klaipėdoje veikiančioje jūrų krovinių įmonėje, popieriaus ir jo gaminių gamybos įmonėje Klaipėdoje, Kretingos laidojimo namuose, Panevėžio energetikos įmonėje, Šiaulių metalo pramonės įmonėje, maisto pramonės įmonėje Šiaulių rajone, Švenčionių rajone veikiančioje medienos apdirbimo įmonėje, vienkartinių medicininių prekių gamybos įmonėje Švenčionių rajone.

Atvejų, susijusių su protrūkiais šeimose, praėjusią parą visoje Lietuvoje, šiuo metu turimais duomenimis, registruoti 136.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.

Pastarųjų 14 dienų sergamumas koronavirusine infekcija 100 tūkst. gyventojų siekia 242,7 atvejo.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 194 tūkst. 51 žmogus.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvas 179 tūkst. 509 žmonės, deklaruota – 131 tūkst. 201 pasveikęs. Statistiškai šiuo metu serga 7979 žmonės, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 56 tūkst. 287.

Deklaruotu sergančiuoju Statistikos departamentas laiko asmenį, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis ir ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo. Statistinis sergantysis yra asmuo, kuriam liga buvo patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas statistiškai pasveikusiu.

Anot departamento, statistinių sergančiųjų rodiklis gali būti tikslesnis vertinant populiacijos sergamumą, nes tarp deklaruotų sergančiųjų gali būti atvejų, kai asmuo jau nebeserga, bet šeimos gydytojas nėra patvirtinęs ligos pabaigos.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3171 žmogus. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejamos 6162 mirtys.

Praėjusią parą pirma skiepo doze paskiepyta 941, antra – 62 žmonės.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze iš viso paskiepyti 121 tūkst. 113 žmonės, abiem dozėmis – 66 tūkst. 897 žmonės.

Praėjusią parą šalyje atliktas 4650 molekuliniai (PGR) tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2 mln. 41 t8kst. 453.

Be to, per parą atlikti 270 antigeno tyrimai. Iš viso jų atlikta 29 tūkst. 530.

Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 8 procentus.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 935 pacientai, iš jų 91 – reanimacijoje

Ligoninėse šiuo metu gydomi 935 COVID-19 pacientai, 91 iš jų – reanimacijoje, sekmadienį skelbia Statistikos departamentas.

Deguonis papildomai tiekiamas 768 ligoniams, 55 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Per parą į ligonines paguldyti 66 COVID-19 pacientai.

Dėl koronaviruso šiuo metu nedirba 19 gydytojų ir 68 slaugytojai, izoliacijoje jų yra atitinkamai 10 ir 22.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 194 tūkst. 51 žmogus.

Pagal deklaruojamus duomenis tebeserga 56 tūkst. 287 užsikrėtusieji, tačiau statistiškai skaičiuojama, kad sirgti turėtų gerokai mažiau – 7 tūkst. 979 žmonės.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3171 žmogus. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejamos 6162 mirtys.