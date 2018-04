Dėl bendro darbo naujame kariniame komplekse šiuo metu laukiama Pentagono atsakymo. Vašingtone viešinčios prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėjas Nerijus Aleksiejūnas BNS sakė, kad Lietuva pasirengusi imtis lyderystės kibernetinio saugumo klausimais tiek Europos Sąjungoje, tiek bendradarbiaudama su JAV. „Tą darome kurdami ES kibernetines greitojo reagavimo pajėgas bei kalbėdami su JAV dėl regioninio kibernetinio saugumo centro įkūrimo Lietuvoje“, – BNS sakė jis. Anot patarėjo, prezidentės vizitas Vašingtone buvo puiki proga pristatyti Lietuvos pasiekimus aukščiausiu lygiu. Krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza BNS sakė, kad centras galėtų kurti kibernetinio saugumo priemones, atlikti mokslinius tyrimus, rengti pratybas. Susiję straipsniai: Į Vašingtoną vykstanti Grybauskaitė: tokio lygio viršūnių susitikimas įvyks pirmą kartą „Pateikėme investicinius projektus amerikiečiams ir tikimės, kad jie prisidės ir finansine išraiška“, – teigė viceministras. Jo tvirtinimu, Pentagono atsakymo į lietuvių pasiūlymus tikimasi vasarą. Anot E. Kerzos, centre galėtų dirbti JAV Pensilvanijos gvardijos kibernetinio saugumo specialistai. Jis sakė, kad šiuos klausimus numato aptarti gegužę per vizitą JAV. Pagal planą, naujasis centras Kaune veiktų kaip Nacionalinio kibernetinio saugumo centro padalinys, iš čia taip pat galėtų būti valdomos ir Lietuvos iniciatyva planuojamos kurti ES greitojo reagavimo kibernetinės pajėgos. Europos Sąjunga tokiai Lietuvos iniciatyvai pritarė pernai gruodį. Šios pajėgos galėtų padėti valstybėms narėms, sulaukusioms kibernetinės atakos, ir rūpintųsi tokių incidentų prevencija. Lietuvos žvalgybų tarnybų teigimu, didžioji dalis 2017 metais Lietuvoje nustatytos priešiškos veiklos kibernetinėje erdvėje buvo susijusi su Rusija. Praeitą mėnesį paskelbtoje tradicinėje ataskaitoje teigiama, kad daugiausia veikiama prieš Lietuvos valstybės institucijas ir energetikos sektorių. Be šios tradicine tapusios veiklos, išskirtinas naujas 2017 metais pastebėtas reiškinys – didelio masto kenkėjiškų „ransomware“ programų paplitimas. Patekusios į informacinę sistemą šios programos užšifruoja duomenis, o už grąžintą prieigą prie duomenų reikalaujama išpirkos. Antradienį Vašingtone susitikę JAV, Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai bendroje deklaracijoje įsipareigojo stiprinti bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.