Savo ruožtu keliomis valandomis anksčiau toje pačioje vietoje protestą organizuojanti Nacionalinė tėvų ir šeimų asociacija taip pat yra suinteresuoti pareikšti susirūpinimą dėl Lietuvos moksleiviams kylančių grėsmių. Tik, jų nuomone, dėl priešingų dalykų – gyvenimo įgūdžių programoje numatytų temų, susijusių su lytiškumu.

Dėl diskriminacijos LGBT moksleivių savijauta prastėja

Lietuvos gėjų lygos vadovas Vladimiras Simonko sako, kad ryt prie Seimo į protestą turėtų susitrinkti apie 100 žmonių. Pasak jo, renginio metu parlamentarai bus raginami panaikinti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatą, kuria remiantis ne kartą buvo apribota su LGBT bendruomene susijusi informacija. Tai, akcentuoja V. Simonko, yra diskriminacinė nuostata, daranti akivaizdžią žalą Lietuvos vaikams.

„Mes jau seniai kėlėme klausimą dėl šios įstatymo nuostatos. Tai tikrai nedaro teigiamos įtakos moksleiviams. Dabar moksleiviams nėra prieinama informacija apie LGBT asmenis“, – Eltai sakė LGL lyderis.

Priešingai, akcentavo jis, atlikti tyrimai rodo, kad LGBT bendruomenei priklausančių moksleivių savijauta prastėja.

„Mes atlikome mokyklose tyrimą ir parodėme, kad šio klausimo nebuvimas sukuria nesaugią atmosferą LGBT moksleiviams. Jokia paslaptis, kad mūsų mokyklose yra LGBT moksleivių. Tai faktas. Ką jiems daryti, kai jie girdi įžeidžius komentarus. Mūsų tyrimas rodo, kad situacija mokyklose blogėja. Blogėja LGBT moksleivių savijauta“, – sakė jis, pridurdamas, kad reikėtų labai kritiškai įvertinti ir Seime kilusias iniciatyvą, atsisakyti lytiškumo temų gyvenimo įgūdžių programoje.

V. Simonko teigimu, reikia suprasti, kad tikrai didelę žalą daro tą informacija apie LGBT, kuri yra pagrįsta stereotipais ir manipuliacijomis. Pasak jo, to pasitaiko per mokyklose vedamas „religijos pamokėles“.

„Moksleiviai skundžiasi dėl to, kad jiems pateikiama iškreipta informacija per religijos pamokėles. Visi prisimename istorija, kada mokytoja pasakojo apie gėjus-kanibalus. Tokių dalykų negali būti“, – teigė jis, akcentuodamas, kad dėl to ir yra būtina atsisakyti ribojimų su LGBT susijusios informacijos sklaidai.

Šio klausimo jau anksčiau ėmėsi Teisingumo ministerija, pateikusi įstatymo pataisas, kuriomis ir siūloma panaikinti V. Simonko minėtą nuostatą.

ELTA primena, kad būtent šia nuostata remiantis 2013 metais Lietuvoje buvo uždrausta vaikiška knyga, aprašanti homoseksualių porų meilę. Šia įstatymine iniciatyva Teisingumo ministerija siūlo įgyvendindami Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimą byloje dėl „Gintarinės širdies“.

„Sveikiname Teisingumo ministeriją, kuri ėmėsi šios iniciatyvos – pateikti pataisą Vyriausybei“, –teigė V. Simonko, pažymėdamas, kad šis pasiūlymas Seime kelią veikiausiai skinsis sunkiai.

„Didžiausia problema ir bus Seime, nes situacija rodo, kad ne visas parlamentas yra LGBT pusėje. Tad mūsų tikslas pasiųsti žinutę Seimui“ – teigė LGL vadovas.

Šeimų asociacijos ragins stabdyti Gyvenimo įgūdžių programos mokymą

Tą pačią dieną greta Seimo piketą prieš Gyvenimo įgūdžių programos dėstymą mokyklose rengia ir Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija. Kaip Eltai teigė organizacijos atstovė Žydrūnė Marčiulionienė, asociacija ne kartą reikė viešus prieštaravimus Gyvenimo įgūdžių programai, tačiau nei parlamentas, nei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) pastabų neatliepė.

„Dalyvavome tos programos rengime nuo 2016 m. Bet mūsų pastabos visą laiką buvo ignoruojamos – iš šios programos yra išimta rengimo šeimai dalis. Mūsų raštas buvo teiktas Seimo nariams ir ministerijai – septynios organizacijos pasirašėme. Deja, nereaguojama. Todėl išnaudojame demokratines priemones ir telkiame nevyriausybines organizacijas“, – Eltai teigė Ž. Marčiulionienė.

„Tai nėra kažkoks noras, simpatijos ar antipatijos. Yra rimti argumentai ir demokratinėje valstybėje norime demokratiniu būdu juos išsakyti“, – tvirtino ji.

Asociacijos atstovė teigė, kad iniciatyvą palaiko maždaug 40 įvairių nevyriausybinių organizacijų. Pasak jos, tai įrodo, kad atstovaujama didelės visuomenės dalies nuomonė ir požiūris į Gyvenimo įgūdžių programos dėstymą.

Visgi, Ž. Marčiulionienė nurodė, kad prognozuoti, kiek žmonių ketvirtadienį rinksis piketuoti prie Seimo, sunku.

„Sunku planuoti, kadangi savivaldybė skyrė tik vieną valandą – po mūsų bus Lietuvos gėjų lygos piketas. Tai iš tikrųjų sudėtinga – bent jau nuo kiekvienos organizacijos po vieną ar du atstovus turėtų būti“, – svarstė ji.

Klausiama, ar asociacijos rengiamas piketas yra tarsi atsakas į LGL susirinkimą, Ž. Marčiulionienė teigė, kad LGL prašymus rengi mitingui savivaldybei pateikė anksčiau.

„Mano žiniomis – bent jau savivaldybė mums sakė – kad jie jau anksčiau rezervavo tą dieną. Tikriausiai dėl to, nes (Seime – ELTA) bus svarstomas nepilnamečių apsaugos nuo žalingos informacijos poveikio įstatymas. Tikriausiai, gėjų lygai tai buvo žinoma ir jie iš anksto pasirūpino“, – kalbėjo ji.

Piketai vyks skirtingu metu

Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas Eltai patvirtino, kad leidimai piketuoti išduoti ir LGL, ir Nacionalinei šeimų ir tėvų asociacijai. Visgi, jis pažymėjo, kad susibūrimai vyks skirtingu metu.

„Pagal išduotus leidimus abu vieši susirinkimai nevyks vienu metu – Nacionalinė tėvų ir šeimų asociacija leidimą turi nuo 9:30 iki 10:30, o Lietuvos gėjų lyga – nuo 11:30 iki 13 val.”, – komentare Eltai nurodo G. Grubinskas.