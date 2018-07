Lietuva į Latviją praėjusią savaitę išsiuntė kariuomenės sraigtasparnį „Mi-8“ su specialia gesinimo įranga. Dar vieną sraigtasparnį lietuviai išsiuntė gesinti miškų gaisrų į Švediją. „Latvija ypatingai dėkinga Lietuvai už paramą sunkioje situacijoje, atsiuntus Lietuvos Ginkluotųjų pajėgų sraigtasparnį gaisro gesinimo darbams Vakarų Latvijoje“, – rašoma Latvijos ambasados Vilniuje BNS persiųstame pareiškime. Ji teigia, kad gaisrai neturėjo padaryti sveikatai pavojingo poveikio aplinkai Lietuvoje. „Kadangi Lietuvos žiniasklaidoje visuomenė informuojama apie susidariusį smogą Šiaurinėje Lietuvoje dėl gaisro Vakarų Latvijoje, Latvijos Sveikatos inspekcija (...) informuoja, kad atokesnėse nuo gaisro vietovėse nustatyta nedidelė oro tarša, kuri neturi jokios esminės įtakos žmonių sveikatai“, – teigiama ambasados pareiškime. Anot latvių, padidėjęs oro taršos lygis matavimų metu nustatytas tik arti gaisro židinio – Stiklų kaime. Atokesnėse matavimų vietovėse matavimų rezultatai neviršija nustatytų normų. Miško ir durpynų gaisras Latvijoje apėmė daugiau nei tūkstantį hektarų teritorijos. Šalies vakarinėje Valdgalės apskrityje neseniai buvo aptikti septyni gaisro židiniai, galimai liudijantys apie tyčinį padegimą, teigia pareigūnai. Švedija šiuo metu taip pat kenčia nuo sausros ir didžiausios karščio bangos per paskutinį šimtmetį. Šalyje siaučia mažiausiai 27 miškų gaisrai, jie apima 25 tūkst. hektarų ploto. Lietuva į Švediją taip pat buvo išsiuntusi kariuomenės sraigtasparnį „Mi-8“ su specialia gesinimo įranga, sulaukė Švedijos ministro pirmininko Stefano Lofveno padėkos. Po maždaug mėnesio pertraukos įsivyravus karštesniems orams Lietuvoje pastarosiomis dienomis vėl išaugo miškų gaisrų pavojus. Didžiojoje šalies dalyje miškų gaisrų rizika yra vidutinė.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.