Pirmasis Lietuvos vadovas po nepriklausomybės atkūrimo savo kalboje Laisvės gynėjų dienos minėjime šeštadienį pabrėžė, kad Europa „slenka kultūriškai, dvasiškai, ne tik demografiškai“. „Europiečiai nenori gyventi, jie nenori turėti vaikų, jie nenori, kad tęstųsi jų civilizacija. Keisti žmonės. Slenka į sunykimą. Tai ir mūsų laukia – gal ne manęs, aš spėsiu išvengti. Bet po keliasdešimt metų gali ateiti tokia krizė, kuri dabar tik nujaučiama: didžiulių migrantų masių ir dar klimato atšilimo, kuris savo ruožtu pajudins milijonus žmonių bėgti. Ne tik iš pietų, ne tik iš Afrikos, bet ir iš šiaurės“, – įspėjo profesorius. „Turėtumėme galvoti apie užduočių užduotį ir mums: stiprinti lietuvių tautos atsparumą savo žemėje. Mūsų pagrindinė jėga ir apsauga, ir galimybė išlaikyti tą artėjantį egzaminą yra tiktai brolystė, tarpusavio parama“, – kalbėjo jis. Savo kalboje jis negailėjo kritikos Seimo daugumai, kuri, anot jo, „tiesiog svaigsta savo galybe ir daužymo per galvas malonumu“. Jis kritikavo Seime inicijuotas pataisas dėl draudžiamos informacijos, kuriose numatytos formuluotės galėtų užkirsti kelią valdžios kritikai. „Draudžiama papeikti valdžią. Už valdžios kritiką siūlomas Baudžiamasis kodeksas. Tai – putinizmas aukščiausiame laipsnyje. Turime apsiginti“, – svarstė V. Landsbergis. Jis dėkojo Seime susirinkusiems 1991-ųjų sausio Laisvės gynėjams, anot jo, Seimą pavadinusiems „Lietuvos širdimi“ ir ėjusiems mirti už garbę. „Tačau būna, kad širdis pavargsta, ima sirgti, atsiranda permušimų ir spazmų. Jūs, gynėjai, turite teisę stebėti Lietuvos širdį – Seimą. Sudaryti konsiliumą, nustatyti diagnozę ir gydymą. Stebėkite ir vertinkite, kas čia vyksta“, – ragino jis. Opozicinės Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) garbės pirmininkas ironizavo, kad į Seimo statutą galėtų būti įtraukta norma, jog dėl daugumos pasiūlymų Seime galima „balsuoti tiek kartų, kiek reikia“. Jis taip pat kritikavo sprendimą dėl šiųmetinės Laisvės premijos likusiems gyviems partizanams, sakydamas, kad „paskutiniai viską ištvėrę laisvės kovotojai neturėtų būti žeminami, skiriant jiems po septintadalį Laisvės premijos“. V. Landsbergis atkreipė dėmesį ir į situaciją dėl savo anūko, TS–LKD pirmininko G. Lansdbergio, kuomet Seime valdančiųjų atstovams gimė idėja atspausdinti taikinį su žmogaus siluetu ir užrašu „Gabrielius“. „Kolega Seimo narys antai paskelbiamas priešu, jo portretas arba vardas viešai sušaudomas, arba subadomas raganų adatomis. Tegu sau žūsta. Tie metodai kyla iš kaukų ir bezdukų mitologijos, dar nepaskelbtos oficialia Lietuvos religija. Tad stabtelkime. Kultūros dalykai. Tokį elgesį tepasvarsto Kultūros komitetas“, – ironizavo jis, turėdamas omenyje „valstiečių“ pirmininko Ramūno Karbauskio vadovaujamą komitetą.

