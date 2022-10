„Nematau aš priežasties [A. Bilotaitei] trauktis. Manau, kaip ir kiekvienu atveju, ministras turi atsakyti į visuomenei kylančius klausimus. Taip pat rekomenduoju opozicijai prisiminti, kas kvietė žmones prie Seimo ateiti, kas tas riaušes [sukėlė], džiaugėsi tuo. Manau, kad čia daugiau politinė diskusija, kuri vyksta, mažiau teisinė“, – Seime žurnalistams ketvirtadienį komentavo G. Landsbergis.

Opozicija Seime ruošiasi inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl to, ar praėjusių metų rugpjūtį riaušės prie Seimo buvo malšintos tinkamai, ar teisėtai elgėsi vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

G. Landsbergio įsitikinimu, tyrimo komisijos opozicijai sukurti nepavyks, bet, anot jo, yra kitų būdų gauti iš ministrės atsakymus.

„Aš manau, kad opozicijai norint kurti komisijas, pirmiausia, reikėtų būti ne opozicijoje, turėti pakankamai balsų iš valdančiosios daugumos, kad ta komisija būtų įkurti. Šiandien, aš manau, prielaidų tam nėra. Opozicija visada turi galimybę užduoti klausimus komitetuose, iš Seimo tribūnos. Apmaudu būna, kad opozicija, pati iškvietusi ministrus į Seimo tribūną, dažniausiai eina valyti kokio kibino, o ne klauso ministro atsakymų.

Bet, manau, kad tų instrumentų, kurie šiandien yra opozicijos rankose, tiek per komitetus, Seimo salėje, užtenka, kad klausimai būtų atsakyti. Ar į juos reikia atsakyt, taip, reikia atsakyti“, – dėstė partijos pirmininkas.

Jis teigė pasitikintis A. Bilotaite, kad „ji skiria pakankamai dėmesio savo sričiai“.

Seimo nutarimas dėl laikinosios tyrimo komisijos sudarymo priimamas paprasta, tai yra daugiau kaip pusės posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma, kai Seimo posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Seimo narių.

A. Bilotaitė ketvirtadienį Seime susitiko su opozicinių frakcijų atstovais ir atsakinėjo į klausimus dėl elgesio su pareigas palikusiu Viešojo saugumo tarnybos (VST) vadu Ričardu Pociumi, dėl to, kaip prie Seimo buvo malšinamos praėjusiais metais vykusios riaušės. Opozicija kaltina ministrę, kad ši raštu neįformino VST pareigūnų pasitelkimo per riaušes, kad ministerijai pavaldi policija per riaušes neįvedė operacijos „Vėtra“.

A. Bilotaitė tikino, kad raštu įsakymą turėjo įforminti ne ministerija, o „Policijos departamentas kartu su Viešojo saugumo tarnyba“.

Ji taip pat pažymėjo, kad planas „Vėtra“ nėra būtinas pasitelkiant VST, tai galima padaryti ir žodžiu.