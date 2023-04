Landsbergis apie naujus gynybos planus: šampaną dar palaikyčiau šaldytuve

Užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio nuomone, kol kas vertinti naujų NATO regioninės gynybos planų ir to, ar jie atlieps Lietuvos lūkesčius, nederėtų, nes jie gali keistis. Be to, pasak ministro, įmanoma, kad kokia nors Aljanso narė stabdytų jų tvirtinimą.