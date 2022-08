Laikas keisti pasą? Pasiruoškite: laukia nemalonus siurprizas

aA

Pastaraisiais mėnesiais Lietuvoje asmens dokumentų išrašymo ir išdavimo srautas yra rekordiškai padidėjęs nei įprastai. Toks padidėjimas stipriai jaučiamas ir Kėdainiuose. Vien per pirmąjį šių metų pusmetį Kėdainių rajono gyventojams pasų yra išduota tris kartus daugiau nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Dėl šios priežasties sutriko ir pasų išdavimas Lietuvos Respublikos piliečiams. O norintiems juos gauti ypatingos skubos tvarka, per vieną darbo dieną, tenka nemenkas išbandymas.