Kaunietė jaučiasi įskaudinta

„Aš esu žodžio žmogus, mano apsisprendimas yra tvirtas. Jeigu ką pažadėjau, turiu atlikti. Tačiau šiandien yra, kaip yra. Nesvarbu, kad esu gerai pasiruošusi, kad judu į priekį, o jiems kažkas netinka. Kaip vertinti tokią situaciją, kai esi įsivažiavęs, bet neturi užnugario?“, – paklausta apie konflikto su ją į politiką pakvietusia partija padarinius sakė E. Kručinskienė.

Moters planus kandidatuoti į Seimą sujaukė Centro partijos „Gerovės Lietuva“ lyderio, parlamentaro Naglio Puteikio padėjėjos Rūtos Janutienės pareiškimas socialiame tinkle, kuriame teigiama, kad šios partijos sąraše E. Kručinskienei vietos nebelieka.

„Prieš tai mane jie kalbino kandidatuoti į Seimą. Jų klausiau, ar jiems tinka toks žmogus, su tokiu supratimu, kompetencija. Jeigu jiems tinka, man irgi gerai, man irgi tinka. O paskui parašo „postą“, jog būkite ramūs: Eglė nei pirma, nei paskutinė sąraše“, – nuoskaudos neslėpė E. Kručinskienė.

Po R. Janutienės pareiškimo – politikų viražai

Virtualioje erdvėje perskaičiusi R. Janutienės pareiškimą kaunietė minėjo skambinusi ją politikon pakvietusios partijos lyderiams, norėjusi išsiaiškinti, ką visa tai reiškia.

„Klausiau, kas atsitiko, kas negerai? Tik vėliau supratau, kad jie bando laimėti laiko. N. Puteikis man gretai su K. Krivicku paskambino. Sakė tuojau atvažiuosiantys pas mane į Kauną, išgersime kavos, jie pasakys, ką man reikia kalbėti. Tik prašė nebendrauti su žiniasklaida“, – pasakojo E. Kručinskienė.

Tačiau vizitas į Kauną taip ir neįvyko. Pati E. Kručinskienė sakė mananti, jog tai buvęs tik asmeninis R. Janutienės pareiškimas, tačiau šią jos poziciją galiausiai palaikė kiti partijos lyderiai.

„Mačiau, kad jie nori laimėti laiko, kad į viešumą neiškiltų toks jų poelgis. N. Puteikis man pasakė, kad R. Janutienė, kaip nepatyrusi politikė, padarė klaidą. Jis minėjo, kad viskas gerai, siūlė nekreipti dėmesio, sakė, kad aš esu jų vėliava ir toliau judame į priekį, o jie kovoja už mane“, – pasakojo E. Kručinskienė.

Konfliktas kilo nesutikus bylinėtis su komentatoriais



Kaunietė prasitarė, kad konflikto priežastimi tapo laida „Valanda su Rūta“, kurioje ji dalyvavo. Pasak E. Kručinskienės partija bandė ją įvelti į teisinius procesus prieš esą ją įžeidinėjusius komentatorius.

„Aš pasakiau, jog šią laidą vertinu gerai ir niekam neturiu priekaištų, juolab nesu įsižeidusi. Atvirkščiai – viskuo esu patenkinta. Pasakiau, kad nei aš, nei mano vyras į jokius teismus neisime. Kai pasakiau nenorinti bylinėtis, sulaukiau R. Janutienės priekaištų, kad man atsisakius kažkas krenta partijai. Jai pasiūliau kreiptis partijos vardu“, – pasakojo E. Kručinskienė.

Internete pasirodžius R. Janutienės pareiškimui, jog E. Kručinskienė nedalyvaus rinkimuose į Seimą, kaunietė neslėpė: išgirdusi partijos lyderio N. Puteikio teiginį, esą tai vienasmenis, nederintas jos pareiškimas, pasiūliusi klaidą viešai pripažinti ir išsakytus teiginius atšaukti.

„Aišku, jie nieko viešai nepaneigė, pakalbėjusi su K. Krivicku supratau, kad tarsi susitarę ir tiesiog tempia laiką. Po to pasirodė N. Puteikio komentarai, kad mes Eglės gerai nepažinojome ir, ko gero, nepažįstame. Jeigu tau kas nors taip pridirba, kaip tuomet gali tokiais žmonėmis pasitikėti“, – nuoskaudos neslėpė E. Kručinskienė.

Jau sulaukė vienos partijos atstovų dėmesio



Kaunietė tikina – buvusių bendražygių poelgis jos iš vėžių neišmušė, tad politinių planų ji neatsisakanti. E. Kručinskienė minėjo sulaukusi vienos politinės partijos atstovų skambučio, su jais pakalbėjusi, pažadėjusi palaikyti ryšį, tačiau konkretesnių sutarimų dar nesama.

Ji sako esanti pasiruošusi politinei kovai dėl vietos Seime bei tikina esanti atvira politikų pasiūlymams.

„Buvau pasiruošusi rimtesnei kovai, dar nesu iškėlusi jokios savo idėjos. Man dar niekas nedavė pakovoti, pasmūgiuoti, ar gauti tų smūgių. Tikėjausi kiek pakovoti ir tada spręsti, tęsti kovą ar ne. O čia taip nutiko, kad kovai dar neprasidėjus iškrito visa mano kompanija“, – sakė E. Kručinskienė.

Politinėje vizijoje – ir skiepai, ir pasirinkimo laisvė

Prieš kylant konfliktui su tuomečiais bendražygiais E. Kručinskienė portalui DELFI pasakojo apie sritis, kurias jos nuomone reikėtų keisti. Minėdama, jog jai svarbiausia – pasirinkimo laisvė, ji tuomet dar svarstė ar kandidatuoti į Seimą ją pakvietusios partijos sąraše, ar bandyti laimę vienmandatėje rinkimų apygardoje.

„Žmonės stebi, žiūri ir renkasi. Žmonės nėra kvaili. O aš turiu tokią galimybę, tai man leidžia Konstitucija, – teigė E. Kručinskienė. – Mane pakvietė tokie žymus žmonės kaip Gylys, Puteikis. Man garbė pabūti su tokiais žmonėmis, pabendrauti, pasėdėti prie vieno stalo.“

Ji tvirtino, kad intensyviai ruošiasi rinkiminei kovai: „Studijuoju Konstituciją, pradėjau mokytis, plačiau žiūrėti į viską“.

Beje, DELFI kalbinta E. Kručinskienė tvirtino, kad abejoja dėl galimybės dalyvauti vienmandatėje kovoje. „Šitą klausimą dar... Nors kaip ir yra galimybė eiti, bet pati galvoju, norėčiau, pati mąstau... Kaip mano partija taip patars viską, partijos, draugai, nariai, – kalbėjo E. Kručinskienė tvirtindama, kad politinius žingsnius tariasi su bendrapartiečiais. – Lyg buvo tokia mintis, kad eičiau ir vienmandatėje, ir pagal sąrašą. Bet aš pati galvoju, kad pasilikti prie sąrašų ir padaryti savo jėgų bandymą. Kad žmonės žiūrėtų ir patys spręstų.“

Į klausimą, ar ji vienmandatėje apygardoje dalyvauti nenori dėl to, kad gali susidurti su pernelyg galingu varžovu, ši atsakė: „Taip, taip, būtent. Aš turiu savo idėjas, ko noriu, ko siekčiau Seime“.

Neseniai žiniasklaidoje pasirodė E. Kručinskienės idėja „apmokestinti paskui svetimus sijonus lakstančius vyrus“, tačiau pati kaunietė tvirtina, kad tai tikrai nebuvo jos idėja. „Nieko panašaus, nieko nekalbėjau, – teigė kaunietė. – Tai nebuvo mano idėja.“

Eglė Kručinskienė teisme © DELFI / Rafael Achmedov

„Nieko nesiruošiu apmokestinti“, – kalbėjo E. Kručinskienė, teigdama, kad ir taip tų mokesčių yra per daug.

„Ir skiepai per prievartą, ir tėvus perauklėja per prievartą, ir taiko šeimas per prievartą, – vardijo E. Kručinskienė. – Aš visam šitam priešinsiuosi.“

E. Kručinskienė tvirtino, kad privalomi skiepai irgi yra prievarta, kurios nereikia. „Labai ginčytinas klausimas, nes yra labai daug versijų, – apie tai, kad skiepai apsaugo nuo ligų, kalbėjo E. Kručinskienė. – Pasiklausėme žmogaus, kuris iš viso yra nekompetentingas, bet jo patarimai, kad skiepai atneša žalą. Ir mes nepaskiepijome savo vaikų (...). Gal farmacijai ir naudinga, kad skiepytų, bet mūsų nepaskiepyti vaikai buvo tokie sveiki, kai tuo tarpu tie paskiepyti baisiai sirgo. Mes visiškai nesilankėme pas medikus.“

Beje, ji sutikto su pasvarstymu, kad tikėtina, jog vaikai mažiau serga ir dėl to, kad nelanko darželio. Vis dėlto, ji įsitikinusi, kad paskiepytų vaikų imunitetas silpnesnis. Tiesa, baigdama pasvarstymus apie skiepus ji pripažino, kad yra ir už tai, kad neskiepytų, ir už tai, kad skiepytų.

„Pasirinkimo laisvė man svarbiausias dalykas“, – teigė E. Kručinskienė.

Eglė Kručinskienė teisme © DELFI / Rafael Achmedov

Pasirinkimo laisvė, anot jos, būtina kalbant ir apie karinę prievolę. Jos teigimu, reikia galvoti, ką daryti su tais, kurie iš tikrųjų nenori tarnauti. „Eičiau į kažkokias derybas, – kalbėjo kaunietė. – Gal jis kažkoks per plonas tas jaunuolis, ar jis koks muzikantas ir jam ta kariuomenė... Ieškočiau, kaip jaunuoliams palengvinti, gal padaryti, kad savaitgaliais galėtų grįžti į namus, nes jam tai trauma. Gal nakčiai galėtų grįžti namo. Ar kažkokių paskatinimų, kad jaunuolis susitaupytų automobiliui per tarnybą.“

Problemų ji teigia matanti ir psichinių ligonių gydyme, ir negalinčių savimi pasirūpinti priežiūroje. Esą „sukiša į visokius globos namus“ visus ir tik laidosi skambiais šūkiais, kad viskas bus gerai. E. Kručinskienė svarsto, kad kiekvienam turėtų būti parinkta tokia aplinka, kokios jis nori: namas ar butas, o ne slaugos namai.

„Net ir psichiniai ligoniai, žinote, kiek komunizmo laikais būdavo, kad sveikus žmones patalpindavo į tas psichiatrines ligonines. Aš skaičiau knygas, suprantate. Tai galvoju, ar dabar, šiais laikais negali paguldyti į psichiatrinę ligoninę sveikų žmonių? Gali“, – įsitikinusi kalbėjo E. Kručinskienė ir papasakojo, kad pastaruoju metu bendrauja su viena moterimi, kurią medikai išvežė į gydymo įstaigą dėl to, kad vieno konflikto su vyru metu jis ją apkaltino neadekvatumu.

„Moteris baisinėje baimėje gyvena. Bijo savo daiktų ateiti pasiimti, bijo su vaikais susitikti, kad neišvežtų į psichiatrinę“, – tvirtino E. Kručinskienė.