Tai numatyta Susisiekimo ministerijos parengtose Kelių įstatymo ir susijusių teisės aktų pataisose, kurios trečiadienį bus svarstomos Vyriausybės posėdyje. Kelių naudotojo mokestis būtų nemokamas už naudojimąsi magistraliniais keliais važiuojant krašto apsaugos sistemos transporto priemonėmis, taip pat - už naudojimąsi keliais važiuojant krašto apsaugos sistemos didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis transporto priemonėmis. Nuo šių mokesčių dabar yra atleistos užsienio šalių karinės apsaugos sistemos transporto priemonės ar jų junginiai. Taip pat siūloma nustatyti, kad persikėlimo keltais į ir iš Kuršių nerijos bilieto kaina būtų kompensuojama tarnybos reikalais vykstantiems Lietuvos kariuomenėje tarnaujantiems kariams, valstybės tarnautojams ir pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams ir Lietuvos kariuomenės transporto priemonėms. Tam iš KPP programos papildomai reikėtų apie 10 tūkst. eurų persikėlimo išlaidoms padengti.

