UAB „Agrokoncerno“ trąšų importo iš Rusijos bendrovės OAO „Minudobreniya“, kurios daugiau nei 80 proc. akcijų priklauso Rusijos oligarchui Arkadijui Rotenbergui, atvejis išryškino tarptautinių sankcijų apėjimo schemas, kartu sustiprinęs poreikį turėti nacionalinių sankcijų instrumentą. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderio Ramūno Karbauskio įmonės „Agrokoncernas“ istorija parodė, kad trąšos perkamos ne tiesiogiai iš OAP „Minudobreniya“, bet per tarpininką - Dubajuje įsikūrusią bendrovę „AgriculturalMinerals“ DMCC, o nupirktos atkeliauja iš jau minėtos OAO „Minudobreniya“. Jei Lietuva turėtų nacionalinių sankcijų instrumentą, būtų galimybė nedelsiant įtraukti tarpininką Dubajuje į „juodąjį sąrašą“ ir UAB „Agrokoncernas“ privalėtų nutraukti prekybinius ryšius su šiuo tarpininku.

„Šiandien galima tik uždrausti atvykti į Lietuvą užsieniečiams, kurie šiurkščiai pažeidinėja žmogaus teises, yra korumpuoti ar susiję su pinigų plovimu. Tačiau, nepaisant to, tokie asmenys patys ar per juridinius asmenis galėtų valdyti ar naudoti Lietuvoje veikiančiuose bankuose savo turimas pinigines lėšas ar kitą finansinį turtą, taip pat su Lietuvoje veikiančiais fiziniais ir juridiniais asmenimis vykdyti ekonominę veiklą ir iš to gauti pajamas ar per tai užsiminėti pinigų plovimu. Visos tarptautines sankcijas apeinančios prekybos istorijos kelia ne tik susirūpinimą, bet ir aiškiai formuluoja būtinybę ir mums turėti įstatymą, kuriuo galėtume riboti abejotinų asmenų ir jų įmonių ryšius su Lietuva“, - teigė G. Landsbergis.

Seimas po pateikimo yra pritaręs ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įstatymo projektui, kurio iniciatoriais buvo G. Landsbergis ir L. Kasčiūnas, tačiau NSGK paprašė Vyriausybės iki gruodžio 1 d. pateikti pasiūlymus įstatymui tobulinti.

Kreipimesi į ministrą pirmininką parlamentarai klausia, ar bus suspėta laiku pateikti šiuos pasiūlymus ir kada Seimas gali to tikėtis.

„Priėmus įstatymo projektą, jei įmonėse naudos gavėjais yra užsieniečiai, pažeidę visuotinai pripažintas žmogaus teises ir laisves, padarę itin stambaus masto korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar pinigų plovimo požymius atitinkančią nusikalstamą veiką ir yra įtraukti į vadinamąjį Magnickio sąrašą, Lietuvos subjektai turėtų su tokiomis įmonėmis nutraukti bet kokius ekonominius ar finansinius ryšius. Atsirastų su tarptautinėmis sankcijomis sinchronizuotas, fizinių asmenų ar įmonių sąrašas. Lietuva įgautų teisę jį papildyti savo nuožiūra. Šį sąrašą būtų galima operatyviai papildyti paaiškėjus naujoms aplinkybėms, pavyzdžiui, naujiems tarpininkams, per kuriuos veikia Kremliui artimi oligarchai“, - teigė L. Kasčiūnas.